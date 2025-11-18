Непоколебимый Метшин, единственный силовик и гегемония глав районов

Как изменились показатели в топе медиаэффективности за II квартал 2025 года

Агентство «ПромРейтинг» опубликовало результаты исследования медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана за второй квартал 2025 года. По сравнению с предыдущим периодом в топ-5 остались только бессменный лидер рейтинга, мэр Казани Ильсур Метшин и прокурор республики Альберт Суяргулов, потерявший одну строчку. Вместо главы МВД по РТ Дамира Сатретдинова, мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева и главы следственного управления СКР по республике Валерия Липского в топ медиаэффективности ворвались главы исполкома Нижнекамского и Альметьевского районов Радмир Беляев и Гюзель Хабутдинова, а также главная по инвестициям в Татарстане Талия Минуллина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Главы районов подвинули силовиков

Лидером рейтинга не первый квартал остается мэр Казани Ильсур Метшин. Его показатели несколько улучшились по сравнению с первым кварталом 2025 года — с 5596 с 5736 баллов. Главный фактор, который повлиял на это, — вручение президентом России Владимиром Путиным ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также на рейтинге отразились избрание почетным председателем Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС, визит в Иран, предложение создать кластер по переработке отходов и т.д.

На вторую строчку, прибавив 25 позиций, ворвался Радмир Беляев, который за второй квартал успел побывать руководителем двух районов — Менделеевского (до 24 апреля) и Нижнекамского. Здесь залог успеха — сами новости о назначении, два доклада на «Муниципальном часе» в АИР РТ в качестве глав Нижнекамска и Менделеевска, активность и открытость в соцсетях.

Третьей стала глава исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, подвинув прокурора Татарстана Альберта Суяргулова на четвертое место. Здесь в основном тоже заслуга соцсетей. В СМИ с ее участием мелькали такие поводы, как запуск производства микробного белка из метана в Альметьевске и первая встреча с журналистами.

Что касается руководителя надзорного ведомства, то главными инфоповодами с его участием стали обращение к раису Татарстана Рустаму Минниханову по укусам собак и взятие на контроль защиты прав и оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Елабугу.

Пятерку замкнула еще один новичок рейтинга — руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Ее упоминаемость выросла в два раза, а показатель впервые достиг 2000 баллов. Естественно, на ее позиции повлиял майский KazanForum 2025, где главная по инвестициям в республике была одним из хедлайнеров.

Из аутсайдеров в лидеры

Сразу на 56 пунктов взлетел руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров, который в прошлом рейтинге был в числе аутсайдеров. На это, как отмечают составители рейтинга, повлиял приход нового пресс-секретаря. Во втором квартале в отличие от первого ведомство было активным и провело сразу два прямых эфира и брифинг.

Еще один, кто перешел из стана неэффективных, — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. Он переместился с 78-го на 28-ю строчку благодаря освещению совещания финансовых и налоговых органов с раисом РТ, открытия нового футбольного манежа ФК «Рубин» и брифинга по количеству миллиардеров в республике.

На 36-ю позицию поднялся глава Мензелинского района Айдар Салахов. Здесь свою роль сыграл традиционный «Муниципальный час» в АИР РТ, где объявили о строительстве санаторно-курортного комплекса и придорожного комплекса с отелем и АЗС за 1,5 млрд рублей.

Главу Кайбицкого района Альберта Салахова в рейтинге также поднял «Муниципальный час», в том числе строительство завода сухих строительных смесей за 550 млн. Немаловажным фактором стало посещение района Рустамом Миннихановым.

Еще один глава района, Рамиль Нутфуллин из Балтасей, замкнул топ-5 перемещений вверх. Из положительных моментов — все те же визит раиса Татарстана и посещение АИР РТ. Выделяется нашумевшее на всю страну избиение врача ЦРБ, который хотел помочь участникам ДТП. После не было никакой реакции властей района, но и критики в ее адрес тоже.

В минусе — омбудсмены и новая глава ЗАГСа

За квартал больше всех позиций — 49 — потерял глава Апастовского района Айрат Зиганшин. Причиной стало ДТП с четырьмя погибшими, которое вызвало мощный федеральный резонанс. Не в плюс сыграла и смерть рабочего при обрушении траншеи.

На 30 позиций рухнул руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин. Его упоминаемость снизилась в 1,5 раза. Главный минус — о его участии во встрече с раисом РТ главы Соцфонда России нигде не сообщалось.

В конец рейтинга медиаэффективности «улетел» уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. У него практически не было упоминаний в инфополе. Единственное — его участие во встрече Рустама Минниханова с главой «Вайлдберриз» Татьяной Ким.

Снизила свои позиции (-23) и начальник Управления ЗАГС РТ Эльвира Ахметова. Во втором квартале 2025-го ее только назначили, поэтому никакого личного негатива тут нет. Однако серьезно повлияло освещение в СМИ судебного процесса в отношении бывшего руководства ЗАГС.

На столько же строчек уменьшила свои показатели уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Здесь сыграл тот же фактор, что и в истории с Вафиным, — имя омбудсмена не звучало в контексте встречи Рустама Минниханова с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Число отстающих пополнил еще один чиновник из Челнов

Один из постоянных участников неэффективной пятерки — глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов Айрат Хуснуллин. В это он раз возглавил антирейтинг. Причины все те же — жалобы экологов и жителей в соцсетях.

Резко снизила медиаактивность председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. У нее всего три упоминания за три месяца, одно из которых — жалоба прокурору РТ от елабужского краеведа на невыдачу запрашиваемого документа.

Третье место занял еще один чиновник из Челнов — глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин. У него также мало упоминаний и самый значимый — бунт жителей ЖК «Маяк» против строительства 25-этажки по соседству.



Четвертую строчку занял уже упомянутый Фарид Абдулганиев. Топ-5 замкнул глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов. Здесь отметились два негативных инфоповода — введение карантина по бешенству и критика Минсельхозпрода по неготовности кормохранилищ.



