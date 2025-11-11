«Важно было сразу включиться»: как Гатиятулин перехитрил «Нефтехимик» и прервал серию поражений «Ак Барса»

У Яшкина дубль, а Билялов вышел на 5-е место в КХЛ по победам

«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Нижнекамске. Команде Анвара Гатиятулина было важно закончить выездную серию с победным результатом. После успешного октября без поражений, казанцы никак не могли победить в ноябре, уступив во всех трех матчах месяца. Как «Ак Барсу» удалось прервать неудачный отрезок в чемпионате — в материале «Реального времени».

Серия поражений давила на «Ак Барс»



Октябрь без поражений сменился для «Ак Барса» серией без побед в ноябре. Неудачный отрезок наложился на сложный выездной маршрут. После того, как «барсы» проиграли дома «Ладе» (3:4 ОТ), казанцы уступили в Минске местному «Динамо» (3:4) и в Ярославле «Локомотиву» (1:3). Поэтому в заключительном гостевом матче команде Анвара Гатиятулина необходимо было побеждать.

В соперниках же значился «Нефтехимик». После смены главного тренера нижнекамцы перестали играть жестко от обороны. С Игорем Гришиным «волки» предпочитают показывать красивый атакующий хоккей. Изменения пока действуют благотворно. «Нефтехимик» очень давно не шел так высоко в турнирной таблице ближе к середине чемпионата. К очному противостоянию с «барсами» нижнекамцы подошли пятыми, с отставанием всего в три очка от казанцев.

Первая встреча этих команд закончилась победой «Нефтехимика» в Казани со счетом 2:1. В той игре игроки долго не могли распечатать ворота друг друга, лишь в концовке удалось расчехлить свои голевые «пушки». В этот раз ждали похожего сценария. Во-первых, «барсы» качественно играют в обороне (лучшие на Востоке по пропущенным шайбам), а во-вторых, соперники изрядно «наелись» в предыдущих матчах.

У «Ак Барса» в состав после долгого отсутствия вернулся Брэндон Биро. В последних матчах канадский форвард то ли лечился, то ли был выведен из заявки по игровым причинам. В Нижнекамске он появился в тройке с Ильей Сафоновым и Артемом Галимовым, заменив Алексея Пустозерова. Также с первых минут сыграл защитник Артемий Князев, которого ранее на пару игр из состава выбил Константин Лучевников.

Защитники не помогли Долганову

Стартовый период прошел под безоговорочным преимуществом «барсов». Хозяева выдержали натиск казанцев первые 10 минут, а затем развалились. Защитники не помогали своему вратарю, который работал в поте лица. К тому же регулярно теряли шайбу в простых ситуациях. Голкипер Филипп Долганов, идущий в лидерах лиги по вратарским показателям, отчаянно тащил, но его сил команде не хватило.

За период «Ак Барс» нанес 21 бросок и три из них достигли цели. Вначале Михаил Фисенко «прошил» Долганова: шайба предательски выскользнула из амуниции вратаря и заползла в ворота. Далее защитники не смогли остановить Никиту Лямкина и упустили Григория Денисенко, добившего игровой снаряд в сетку — 0:2. Тут же забил Дмитрий Яшкин, которому после паса Кирилла Семенова оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам — 0:3.

После перерыва «Ак Барс» продолжил владеть инициативой. Правда, в этот раз ждать гола пришлось до конца периода. За пять минут до окончания второго игрового отрезка казанцы забили снова. Семенов бросил, Яшкин добил, и счет стал неприличным для «Нефтехимика» — 0:4. Экс-капитан «барсов» после матча признался, что ему стало неудобно перед мальчишкой, который до начала игры спрашивал про количество его шайб.

— Он у меня спросил, сколько шайб я забил. Мне стало стыдно даже, что мало, поэтому надо было забивать, — смеясь, сказал Яшкин.

Разбудить своих партнеров попытался защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов, который сцепился с Никитой Дыняком. Хоккеист хозяев в драке упал первым, но трибуны в Нижнекамске завел.

Заключительная треть игры превратилась в пустую формальность. Некое подобие борьбы шло только ради «сухаря» Тимура Билялова. Удержать шатаут для голкипера команде в итоге не удалось. В середине третьего периода «Нефтехимик» организовал контрвыпад, где Лука Профака поставил голевую точку — 1:4. Для нижнекамцев гол был важен скорее для того, чтобы вернуть уверенность в своих силах на следующие матчи. «Ак Барс» же добыл отличную победу, но ушел со льда с чувством несколько не исполненного долга перед собственным вратарем. У Билялова этот победный поединок стал 189-м за карьеру в КХЛ, голкипер вышел на пятое место в истории лиги по этому показателю.

«Важно было сразу включиться»

«Ак Барс» задавил «Нефтехимик» своей активностью, к чему соперник оказался не готов. После матча Гатиятулин признался, что целенаправленно делал акцент на первом периоде. Из-за сложных выездов с минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» тренер ожидал просадки «физики» у казанских хоккеистов ближе к концу нижнекамского матча. Так оно в итоге и случилось, но «Ак Барс» к тому времени уже вел в четыре шайбы.

— Важно было сразу включиться — предыдущие два матча выезда были очень энергозатратными, и был риск, что это может сказаться в концовке сегодняшней игры. Забросили три шайбы в первом периоде, дальше уже нужно было играть с концентрацией. Были опасения, что нам не хватит движения, потому что знаем сильные стороны «Нефтехимика». Это куражная команда, если ей дать почувствовать слабину, она может зацепиться. Поэтому постарались лишить их козырей, навязывать свою игру, — сказал Гатиятулин.

Тренерский штаб казанцев оказался хитрее своих коллег из «Нефтехимика». Такая тактика на игру в Нижнекамске сработала, гости чересчур наглой активностью успели сделать себе комфортный задел в счете и просто довели матч до победы. Но постоянно побеждать в таком ключе невозможно. Гатиятулину этого и не нужно. «Ак Барсу» было важно закончить выезд победой и вернуться в Казань без этой дурацкой серии из поражений.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Фисенко (Марченко, Билялов, 10:50);

0:2 — Денисенко (Лямкин, Хмелевский, 12:42);

0:3 — Яшкин (Семенов, Барабанов, 16:37);

0:4 — Яшкин (Семенов, Барабанов, 35:27);

1:4 — Профака (Решетников, Надворный, 47:53).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 13 ноября в Казани со столичным «Динамо» в 19:00 по московскому времени. Казанцам пора отдавать должок команде Алексея Кудашова за вылет из второго раунда Кубка Гагарина в прошлом сезоне.