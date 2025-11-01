Ирада Аюпова: «Раньше мы говорили о том, чтобы превращать человека в трудовой ресурс»

Альметьевск провел «Российскую креативную неделю»

«Российская креативная неделя» прошла в центре «Алмет». Фото: Пресс-служба Российской креативной недели

В Альметьевске прошел форум «Российская креативная неделя — Город». В главном нефтяном городе республики собрали специалистов в различных областях новой экономики. На пленарном заседании, в частности, подробно обсуждали вопросы кинопроизводства, а также подчеркивали, что местные инициативы последних лет — это не расходы, а социальные инвестиции.

Не поселение у завода, а экосистема

Форум «Российская креативная неделя» ранее проходил на федеральном уровне, его делали для Сибири, а теперь решили сделать в масштабе города, выбрав Альметьевск. 30—31 октября в общественном центре «Алмет» в пяти залах говорили об архитектуре, литературе, образовании, IT, дизайне и многом другом.

Пул специалистов складывался так: организаторы сначала спросили, что нужно местным деятелям, и таким образом сформировали темы, а говорили о них московские гости, альметьевцы, а также некоторая часть представителей Казани и соседних республик. При этом параллельно на стратегической сессии «Города-визионеры: стратегия ценностно-ориентированного развития» придумывали идеи новых проектов и разрабатывали возможные стратегии дальнейшего развития города.

— Нужно понять, какие новые сценарии жизни мы должны закладывать в города сегодня, чтобы те оставались конкурентоспособными еще десять, пятнадцать, двадцать, пятьдесят лет, — обозначила задачу на пленарном заседании Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика».

Марина Монгуш. Пресс-служба Российской креативной недели

— Современный промышленный город должен становиться не «поселением у завода», а экосистемой возможностей — местом, где одновременно могут реализоваться инженер, предприниматель, ученый, спортсмен, художник, семья с детьми, — отмечал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова, управляющий партнер проектно-исследовательского центра «Картфонд» Александр Панин. — То есть город должен учиться работать не только с промышленным, но и с человеческим капиталом — через образование, среду, предпринимательство, культуру.

— Мы видим в креативных индустриях мощный инструмент для трансформации городской среды, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций и раскрытия потенциала, — указала мэр города Гюзель Хабутдинова.

«Нефть может закончиться, а проекты останутся»

При этом сам термин хоть и нов, но его суть была заложена гораздо раньше, отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова, добавив, что креативный бизнес — это не малый бизнес.

— Кинопроизводство, полиграфия, архитектурные бюро — это креативный бизнес. Я молчу об IТ-компаниях — это далеко не малый бизнес.

Также Аюпова указала, что ошибкой было бы сконцентрироваться на событийной повестке вместо экономики.

— Развитие креативных индустрий или культурных производств — это повышение потребительской стоимости, — отметила она. — Человек выбирает [жилье], не потому что потрачено столько кирпича или метров земли или рядом есть магазин. А потому что для него это комфортно.

— Раньше мы говорили о том, чтобы превращать человека в трудовой ресурс, сегодня говорим о том, чтобы раскрывать стороны человека — это должно быть ключевым нарративом в политике креативных индустрий, — подчеркнула министр.

Ирада Аюпова и Гюзель Хабутдинова. Пресс-служба Российской креативной недели

— Конечно же, мы сильно «за» то, чтобы, формируя новую инфраструктуру, в том числе новых жилых микрорайонов, уже были предусмотрены условия для развития креативных индустрий в разных их проявлениях, — продолжил тему Ренат Мамин, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по социальному развитию. — Например, чтобы у нас поменьше было магазинов всем известной продукции и больше возможностей для того, чтобы дети научились рисовать, петь, играть на каком-то инструменте, то есть реализовывать свой талант и уже создавать еще новую некую цельность.

Он привел пример микрорайона «Яшьлек», где стало меньше на один продуктовый магазин, но появился уличный театр «Легкие крылья». Мамин также рассказал, что на нынешнем фестивале «Каракуз» звучала органная музыка — тем самым жителей готовят к тому, что в городе появится киноконцертный зал с органом.

— Мы социальные инвестиции рассматриваем именно как инвестиции, у нас в компании в обиходе полностью исключаются «социальные расходы».

Наконец, Мамин объявил, что сейчас компания задумалась о создании региональной кинокомиссии — с созданием съемочного павильона. «У нас большой опыт взаимодействия с компанией Bazelevs, которая уже два года становится площадкой для съемок кинофильма «Елки», — напомнил Мамин, добавив, что в городе уже есть ресурсы — школы цифрового творчества, анимации, вокала, инструментального искусства, театра и КВН.

— Нефть может закончиться, а проекты останутся, — сказал, вероятно, ключевую фразу Мамин.

Альбина Нафигова и Ренат Мамин. Пресс-служба Российской креативной недели

Альметьевск как новый центр киноиндустрии

Вероятно, поэтому на сцене сидела и Альбина Нафигова, руководитель дирекции «Время кино», которая, правда, позже сказала, что она кинокомиссией заниматься не будет (сейчас Нафигова также плотно занята инклюзивным центром «Крылья»).

— Все говорят о киносети, но она киносетью не является. Да, есть залы в Татарстане, но нет ресурсов влиять на их репертуарную политику, — указала она, добавив, что идея кинокомиссии, работающей по принципу «одного окна», ей очень даже понятна.

При этом Нафигова критиковала монополизм в татарстанском кино — Казань нужно разгружать:

— У нас 100 библиотек, музеев, кинотеатров, а киноучреждение одно. И там без вины виноватые работают — я сама там работала. Это без персонализации, а про устройство. Прокатная организация без сети проката занимается кинопроизводством, монополизировали эту отрасль. Все организации пытаются ткнуть туда, потом в Союз кинематографистов, потом ищут пятый угол, там стоит НКО.

— Замыкая нашу драматургическую рамку и вспоминая Беляла Юсупова и всех, кто был с ним, работая на запусках всех этих нефтяных процессов: сама нефть, ее применение — это результат креативного нелинейного подхода, — красиво завершил дискуссию композитор и главный советник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Павел Корягин, признавшись, что уже начал писать здесь новую музыку.

Павел Корягин. Пресс-служба Российской креативной недели

Интересно, что тему кино продолжили уже на круглых столах. В частности, главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова рассказала, при каких условиях ее компания решилась бы снимать в Татарстане. Рибейты выделяют порядка 30 регионов, деньги от них возвращаются порой через год, так что это не первое важное условие.

На первом месте — готовность администрации подобрать локации, а потом сделать так, чтобы съемочная группа туда попала. Второе — гостиницы и питание в разумных пределах. Третье — профессионалы и техника на местах.

Под конец в зал ворвались генеральный продюсер Bosfor Pictures Игорь Яковенко и режиссер Байбулат Батуллин (причем в дредах), которые попросили показать фотографии со съемок фильма «Шурале» Алины Насибуллиной, снятого, в частности, на острове-граде Свияжске и в экопарке «Дикая ферма». Сделали это после работы компании над картиной Батуллина «Бери да помни» — то есть кинобизнес уже без кинокомиссий постепенно проникает в республику.

Байбулат Батуллин. Реальное время / realnoevremya.ru

В работе многих круглых столов участвовали представители проектов благотворительного фонда «Татнефти» — от театра до музыкального лейбла. И тема децентрализации Татарстана в кулуарах переходила в тему децентрализации юго-востока республики, где проекты также работают по принципу «одного окна». Если традиция проведения «Российской креативной недели» будет продолжена, возможно, ее надо будет распространить на все Закамье — с его моногородами, природой, нераскрытым креативным потенциалом.