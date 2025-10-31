«И центр притяжения, который раньше был в Москве и Санкт-Петербурге, уже разросся во всей стране»

В Казани впервые прошел инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

«Казань выбрана не случайно — ее стремительное развитие в последние годы видно во всех направлениях: от строительства новых объектов социального, культурного и спортивного назначения до укрепления инвестиционной составляющей», — сообщила управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент Марьям Давлетшина на открытии первого в Казани инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в IT-парке имени Башира Рамеева. Мероприятие собрало инвесторов, лидеров бизнеса и представителей власти. В ходе сессий эксперты со всей страны обсудили экономические прогнозы, политику регуляторов и перспективы инвестиций. Подробнее — в материале «Реального времени».

Знаковое событие для финансового рынка

Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит с 2009 года. В этом году он впервые шагнул в регионы и уже прошел в Санкт-Петербурге (24 сентября), Екатеринбурге (7 октября) и столице Татарстана (28 октября). Впереди — мероприятия в Краснодаре и Москве. Забегая вперед — руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин допустил, что в следующем году форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» охватит большее количество российских городов.

На открытии форума в Казани управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент Марьям Давлетшина заявила, что проведение такого масштабного мероприятия в столице Татарстана в Казани — знаковое событие для финансового рынка

— Казань выбрана не случайно — ее стремительное развитие в последние годы видно во всех направлениях: от строительства новых объектов социального, культурного и спортивного назначения до укрепления инвестиционной составляющей, — отметила Давлетшина.

Дмитрий Средин напомнил, что исторически форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» традиционно проводился в Москве в начале декабря.

— Мы поняли, что с ростом фондового рынка количество инвесторов тоже увеличивается. И центр притяжения, который раньше был в Москве и Санкт-Петербурге, уже разросся во всей стране, — сказал он.

Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. предоставлено пресс-службой ВТБ

Портрет инвестора в Татарстане

Марьям Давлетшина привела портрет типичного инвестора в Татарстане. Это мужчина 45 лет, в портфеле у него пять бумаг, а наибольшая доля — 56% — вложена в облигации.

Что интересно, женщины-инвесторы в Татарстане в среднем моложе (43 года против 45 лет у мужчин), но проявляют меньшую торговую активность, совершая около 5 тысяч сделок в месяц против 26 тысяч у мужчин.

— Мужчины более склонны к риску, потому что значимую долю в их инвестиционном портфеле занимают акции. Женщины-инвесторы более консервативны, более осторожны, поэтому отдают предпочтение государственным ценным бумагам и вложениям в драгоценные металлы, — сообщила управляющий ВТБ в Татарстане.

Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется

Форум открыла сессия «Продуманные решения — выбор чемпионов: презентация инвестиционной стратегии на IV квартал», на которой эксперты озвучили экономические прогнозы. Первый вопрос — ключевая ставка. В начале 2025 года она составляла 21%, постепенно Центробанк снижал ее. На последнем заседании совета директоров ЦБ 24 октября было принято решение уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 17% до 16,5%. К концу 2025 года показатель может составить 16—16,5%, сообщил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

— Пространство для некоторого снижения ключевой ставки в этом году еще сохраняется, — считает он.

Согласно прогнозу, ключевая ставка может продолжить снижение и в 2026 году. Корнилов отметил, что аналогичного прогноза придерживаются и в Центральном банке — около 12—13%.

— Мы полагаем, что сейчас мы находимся на ранних этапах цикла снижения ключевой ставки. Жить и инвестировать в эпоху снижения ключевой ставки — это очень хорошо для инвесторов, поскольку стоимость активов в это время, как правило, растет, — сказал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции».

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов. предоставлено пресс-службой ВТБ

«Любое ослабление рубля, безусловно, благоприятно для нефтяников»

Следствием денежно-кредитной политики ЦБ стало укрепление рубля к доллару. Если в январе курс американской валюты составлял 100 рублей, то сейчас он в районе 80. Однако ожидается, что он будет плавно ослабевать, и к концу текущего года курс может составить порядка 84—85 рублей за доллар, сообщил Алексей Корнилов.

По его словам, политика будет смягчаться и в дальнейшем. «Далее этот фактор будет нивелироваться, и это как раз приведет к ослаблению рубля», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции».

В итоге к концу текущего года курс доллара может составить 84—85 рублей, а в 2026 году — 102 рубля.

Управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Максим Перлин рассказал, что все экспортеры «ждут ослабления рубля как манну небесную»:

— Экспортные доходы должны покрывать внутренние расходы компании. Именно поэтому любое ослабление рубля, безусловно, благоприятно для нефтяников, «Норникеля». И опять же, несмотря на снижающиеся цены на мировую нефть, а, по прогнозам, она вполне может оставаться на данном уровне или ниже, компенсировать падающие экспортные доходы, конечно же, можно за счет более слабого курса. Как все инвестиционные банки, мы также прогнозируем, что он будет слабее по мере того, как ЦБ будет снижать ставку.

Управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Максим Перлин. предоставлено пресс-службой ВТБ

Инфляция в России по итогам 2025 года составит 6,8% при целевом значении в 4%

Что касается инфляции, то она в 2025 году, по прогнозу ВТБ, составит 6,8%. Напомним, что целевое значение инфляции для России составляет 4%, что закреплено в денежно-кредитной политике Банка России.

— Инфляция у нас снижается, — отметил Алексей Корнилов. — Это все позволяет осуществлять более мягкую денежно кредитную политику ЦБ.

В сентябре уровень инфляции в России составлял 6,7%, сейчас — порядка 7%.

— Конечно, Центральный банк считает, что пока риски немного смещены в сторону инфляционных. Это ожидаемая инфляция со стороны населения, — заявил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции».

Позже, на пленарном заседании, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отметил, что, несмотря на уровень инфляции выше целевого уровня ЦБ, разрыв выпуска продолжает сокращаться.

— Мы видим, что разрыв выпуска, то есть разрыв между спросом и потенциалом экономики, продолжает плавно сокращаться. Сокращение разрыва объясняет отчасти и то решение по ключевой ставке, которое мы приняли на прошлой неделе, — подчеркнул он.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. предоставлено пресс-службой ВТБ

ОФЗ выгоднее, чем депозиты

Снижение ставки повлияет на доходность самого популярного инструмента инвесторов — депозитов, предупредил управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Артем Маркин. Если ранее доходность составляла 18—20% по длительным срокам, то сейчас всего 9—11%. Но для инвесторов есть выход.

— Если мы говорим о том, что находимся в начале цикла снижения ставок, то портфель гособлигаций может дать в 2—3 раза больше, чем депозиты, — отметил эксперт.



Управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Артем Маркин. предоставлено пресс-службой ВТБ

Его поддержал Максим Перлин — облигации федерального займа (ОФЗ) на фоне снижения ставки могут обеспечить доходность вдвое выше, чем по депозитам.

«Экономика все больше будет диверсифицироваться»

Драйверы развития экономики России обсудили на пленарной сессии «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее». Это модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, достижение технологического суверенитета, развитие трудосберегающих технологий и рост сектора услуг, сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. Именно эти отрасли президент России обозначил как приоритетные на следующие 5—7 лет.

— Долгосрочные структурные темпы роста экономики РФ будут определяться этими приоритетами. Поэтому опережающими темпами будут расти обрабатывающая промышленность, инфраструктурное строительство и сектор услуг. Экономика все больше будет диверсифицироваться, — заявил Средин.

Приоритетом для правительства и Банка России остается сохранение макроэкономической стабильности, пояснил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, без нее невозможно обеспечить устойчивое развитие экономики, рост благосостояния населения и полноценный инвестиционный цикл.