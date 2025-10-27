В Казани ограничат движение по ряду улиц 4 ноября

Это связано с проведением крестного хода

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в связи с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери ограничат движение по ряду улиц. Об этом в ходе оперативного совещания в исполкоме города сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

Так, движение ограничат по маршруту крестного хода с 7:30. Праздничные мероприятия начнутся в 7:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе Казанского кремля. Затем верующие пройдут вокруг Кремля и по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря, где богослужение продолжится в соборе Казанской иконы Божией Матери. Ограничения снимут по мере прохождения пути.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, с 19:00 3 ноября улица Миславского будет закрыта для стоянки транспортных средств.

— Примечательно, что праздник прославления Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 4 ноября, связан с историческим событием 1612 года, сплотившим представителей разных национальностей и вероисповеданий России ради сохранения нашей Родины. Это же событие послужило причиной установления государственного праздника — Дня народного единства, — сказал Сарманов.

Елизавета Пуншева