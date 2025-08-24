Рабочая неделя в начале ноября 2025 года в России станет трехдневной
3 и 4 ноября станут нерабочими днями.
Российское правительство утвердило перенос выходного дня, благодаря чему рабочая неделя в начале ноября 2025 года для россиян составит всего три дня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.
Согласно документу, выходной день с субботы 1 ноября 2025 года переносится на понедельник 3 ноября. Таким образом, 3 и 4 ноября станут нерабочими днями.
4 ноября в России отмечается День народного единства, являющийся государственным праздником и нерабочим днем.
