Взыскание долгов без суда и новые стандарты для брокеров и нотариусов

Новые законы для граждан и бизнеса, вступающие в силу с ноября 2025 года

В ноябре в России вступят в силу новые законы и правила, которые изменят определенные сферы жизни граждан и бизнеса. В частности, взыскивать долги с населения теперь смогут без суда, сотовые операторы закончат проверку данных абонентов, а брокеров и нотариусов обяжут по-новому взаимодействовать с клиентами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Взыскивать долги с физлиц смогут без суда

С 1 ноября 2025 года вступят в силу новые правила взыскания долгов, в ряде случаев их смогут производить без обращения в суд на основании решений налоговых органов. Нововведение коснется физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Ранее, чтобы взыскать долг с граждан, обязательно требовалось судебное решение и исполнительный лист. Теперь при наличии бесспорного долга, когда не вызывают сомнений ни сумма, ни факт задолженности, Федеральная налоговая служба будет направлять требование напрямую должнику.

Есть исключение: долг, появившийся до 1 ноября, будут взыскивать по старым правилам через суд. Уведомления о задолженности поступят гражданам через личный кабинет на сайте ФНС, портале госуслуг, а также заказным письмом. Долг необходимо будет погасить в установленные сроки, в противном случае материалы будут переданы в ФССП.

Новые требования к брокерам

Брокеров в России начнут проверять на соответствие квалификации. Это связано с тем, что брокерские компании переходят на новые стандарты работы с клиентами. Требования к профессиональной подготовке сотрудников и оценка уровня подготовки инвесторов прописаны в документах Банка России. На их основе также будут рассматривать жалобы граждан, а сроки и качество реакции на обращения и претензии обещают улучшить.

Теперь брокеры обязаны предупреждать клиентов о возможных рисках и объяснять все доступным языком. Кроме того, запрещается предлагать дополнительные финансовые инструменты, если клиент недостаточно информирован. Есть еще одно новшество — с ноября будет введено обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов. Все это должно сделать инвестиционный рынок более прозрачным и понятным, а также безопасным для частных лиц.

Без подтверждения данных можно остаться без связи

До 1 ноября текущего года операторы мобильной связи закончат процедуру верификации данных абонентов, которые заключили договоры до апреля 2025 года. Без подтверждения личности станет невозможным пользоваться услугами связи.

Проверка затрагивает физических лиц и сотрудников организаций, на имя которых зарегистрированы служебные номера. Если данные подтвердить не удалось, то с начала ноября оператор мобильной связи аннулирует договор. Предполагается, что эта мера повысит безопасность и поможет в борьбе с мошенниками.

Промышленное оборудование начнут маркировать

С ноября в России в пилотном режиме будет запущена маркировка промышленного оборудования. Речь идет о дизельных и газопоршневых генераторах, двигателях внутреннего сгорания, синхронных генераторов и подшипниках. Эксперимент продлится до августа следующего года.

Кроме того, с 1 ноября передавать сведения в систему «Честный знак» будут обязаны производители и поставщики растительных масел и кормов для животных. Маркировка позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного покупателя. На товар наносится уникальный цифровой код, который помогает контролировать оборот и защищает рынок от подделок.

Нотариусов обяжут сообщать о долгах до вступления в наследство

С ноября специалисты нотариата должны будут информировать вступающих в наследство граждан о долгах умершего. Для этого нотариусы обязаны проводить автоматическую проверку наличия кредитных обязательств покойного путем запроса в Центральный каталог кредитных историй через единую цифровую платформу нотариата.

Предполагается, что поступление данных о наличии долгов без задержек позволит избежать бюрократических проволочек, повысит прозрачность процедуры и снизит риск непредвиденных обязательств после вступления в наследство.

График выплат пособий в ноябре изменится

В ноябре 2025 года пенсии и социальные пособия придут раньше. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, когда выходные будут перенесены. В частности, детские пособия выплатят 1 ноября — в рабочую субботу. 5 ноября начислят ежемесячное пособие из материнского капитала, 7 ноября выплаты придут работающим родителям детей до 1,5 года.

Пенсии также начислят досрочно, Социальный фонд России переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. По закону, если дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, деньги поступают в последний рабочий день перед длинными выходными. Это значит, что некоторым гражданам пенсии придут уже 1 ноября.

Пенсии отдельных категорий граждан повысят

Пенсионные выплаты для определенных получателей с ноября будут повышены. Это коснется пенсионеров, достигших 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена: с 8 907 руб. до 17 815 руб. Сохраняется и надбавка за уход, которая составляет 1 314 руб. Повышенные пенсии получат и инвалиды I группы.

Кроме того, индексация коснется летных экипажей гражданской авиации. Выплаты зависят от вредности условий и продолжительности специального стажа. Базовый минимум — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но общий размер не может превысить 75—85% от прежнего оклада. Работников угольной промышленности тоже ждет повышение пенсии. Право на доплаты имеют лица со стажем не менее 25 лет в шахтах по добыче угля и сланца либо в строительстве шахт. Как ожидается, выплаты увеличатся на 25%. Средняя прибавка, по оценкам экспертов, составит 1,53 тыс. рублей.