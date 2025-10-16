Около Куюков построят еще один коттеджный поселок на земле «Татфондбанка»

Завершить его проектирование планируется уже весной 2026 года

Фото: Ирина Плотникова

Республиканский Минстрой выдал разрешение на подготовку проекта коттеджного поселка около Куюков. Завершить проектирование должны к концу марта 2026 года. Тогда и станет понятно, сколько появится домов на площади 313 гектаров. Интересно другое, что ранее этот участок земли принадлежал рухнувшему «Татфондбанку», а сейчас находится в собственности частных лиц. Подробнее в материале «Реального времени».

Новая застройка появится севернее Куюков

Министерство строительства Татарстана разрешило подготовку проекта планировки и межевания территории в деревне Куюки. С соответствующими документами ознакомилось «Реальное время».

скриншот с сайта Яндекс.карты

Проект предусматривает разработку документации для земельных участков общей площадью 313,04 га. Судя по документации, на указанной площади могут появиться объекты «индивидуального жилого строительства», а также появятся объекты бытового и общественного назначения и иная инженерная инфраструктура.

Работы будут выполняться акционерным обществом «РКЦ Земля» на средства управляющей компании «Апекс» и закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ комбинированный «Наследие»). Завершение проекта запланировано на 1 квартал 2026 года. Как рассказали «Реальному времени» в УК, на указанных землях действительно планируется появление частных жилых домов.

Вместе с домами хотят возвести школу, детсады и поликлинику

— На территории планируется застройка ИЖС. Технико-экономические показатели территории будут определены в ходе проектирования — ППТ находится в разработке. При разработке ППТ будут учтены требования к благоустройству территории и формированию улично-дорожной сети, будут выделены участки под социальные объекты — школу, детские сады, поликлинику и общественный центр, — заявили изданию в компании.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По данным пресс-службы, транспортная инфраструктура будет формироваться с учетом существующих и планируемых дорог, а заезд будет оформлен как со стороны города (через ул. Кул Гали), так и через Вознесенский тракт и М-7.

Собеседники «Реального времени», знакомые с ситуацией, отмечают, что ранее земля принадлежала «Татфондбанку», позже перешла в ведение Агентства страхования вкладов и впоследствии была продана частным лицам.

