Около Куюков построят еще один коттеджный поселок на земле «Татфондбанка»
Завершить его проектирование планируется уже весной 2026 года
Республиканский Минстрой выдал разрешение на подготовку проекта коттеджного поселка около Куюков. Завершить проектирование должны к концу марта 2026 года. Тогда и станет понятно, сколько появится домов на площади 313 гектаров. Интересно другое, что ранее этот участок земли принадлежал рухнувшему «Татфондбанку», а сейчас находится в собственности частных лиц. Подробнее в материале «Реального времени».
Новая застройка появится севернее Куюков
Министерство строительства Татарстана разрешило подготовку проекта планировки и межевания территории в деревне Куюки. С соответствующими документами ознакомилось «Реальное время».
Проект предусматривает разработку документации для земельных участков общей площадью 313,04 га. Судя по документации, на указанной площади могут появиться объекты «индивидуального жилого строительства», а также появятся объекты бытового и общественного назначения и иная инженерная инфраструктура.
Работы будут выполняться акционерным обществом «РКЦ Земля» на средства управляющей компании «Апекс» и закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ комбинированный «Наследие»). Завершение проекта запланировано на 1 квартал 2026 года. Как рассказали «Реальному времени» в УК, на указанных землях действительно планируется появление частных жилых домов.
Вместе с домами хотят возвести школу, детсады и поликлинику
— На территории планируется застройка ИЖС. Технико-экономические показатели территории будут определены в ходе проектирования — ППТ находится в разработке. При разработке ППТ будут учтены требования к благоустройству территории и формированию улично-дорожной сети, будут выделены участки под социальные объекты — школу, детские сады, поликлинику и общественный центр, — заявили изданию в компании.
По данным пресс-службы, транспортная инфраструктура будет формироваться с учетом существующих и планируемых дорог, а заезд будет оформлен как со стороны города (через ул. Кул Гали), так и через Вознесенский тракт и М-7.
Собеседники «Реального времени», знакомые с ситуацией, отмечают, что ранее земля принадлежала «Татфондбанку», позже перешла в ведение Агентства страхования вкладов и впоследствии была продана частным лицам.
