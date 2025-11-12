Миронов предложил сдавать нераспроданные квартиры в социальный найм

Политик считает, что вместо продажи государству по фиксированной цене застройщики могли бы сдавать такие квартиры в аренду на основе долгосрочных контрактов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой по решению жилищного вопроса для нуждающихся граждан. Он предложил запустить программу социального найма жилья, включающую нераспроданные квартиры, которые в настоящее время простаивают и приносят убытки застройщикам, сообщает ТАСС.

Политик считает, что вместо продажи государству по фиксированной цене застройщики могли бы сдавать такие квартиры в аренду на основе долгосрочных контрактов. В дальнейшем государство передавало бы это жилье нуждающимся гражданам — с возможностью последующего выкупа при поддержке государства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Миронов подчеркнул, что для многих семей льготная аренда может стать единственной реальной возможностью обрести собственное жилье. «На кону не квадратные метры, а вопрос государственной важности — вопрос будущего России», — заявил он.

Напомним, что в Казани на покупку адаптированного жилья направят 34 млн рублей.

Наталья Жирнова