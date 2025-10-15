Цифровой рубль платежом красен

Аналитическая служба «Реального времени» попыталась разобраться в преимуществах перехода на новую форму российской валюты

Фото: Реальное время

В России началось тестирование цифрового рубля среди населения — председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже получил и даже частично потратил первую зарплату в цифровых рублях, а Ак Барс Банк презентовал Эльвире Набиуллиной первый смарт-контракт. В ближайшее время глава ЦБ РФ и ее коллеги планируют начать получать зарплаты в «цифре». В то же время Минтруд РФ сомневается и планирует начать делать выплаты в цифровом рубле лишь тогда, когда он заслужит доверие у населения. Кому выгодно перейти на платежи в цифровых рублях, а кто может пострадать от такого «обеления» — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Цифровой рубль вышел в люди

C 1 октября в России стартовал первый этап тестирования цифрового рубля. Его планируют использовать для части федеральных расходов и отдельных социальных пособий. В этот список войдут, например, детские выплаты.

А с 1 января следующего года должны стартовать выплаты цифровым рублем из федерального бюджета — это пенсии, стипендии и зарплаты бюджетникам. В 2027 году он появится и в региональных выплатах, а также в системах внебюджетных фондов.

Резкого перевода всех выплат на цифровой рубль сразу не будет. Полный переход займет несколько лет. У правительства будет время отработать технологию на ограниченном списке и подключить все регионы и ведомства.

На практике для конкретной семьи в 2025 году, скорее всего, мало что изменится. Даже если пособие попадет в пилотный список, банк и ведомства подготовят инфраструктуру для выплат пособий в цифровых рублях. О возможных изменениях вcех уведомят заранее.

Использование цифрового рубля — дело добровольное

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что никто не будет заставлять граждан переходить на цифровую форму. Все привычные способы получения и траты денег останутся.

Автоматическое открытие счетов с цифровыми рублями не предусмотрено. Получатели пособий самостоятельно определяют формат получения выплат: безналичный расчет, наличные деньги либо цифровую форму. Если гражданин не планирует пользоваться цифровыми рублями, он может не открывать кошелек, разъясняет регулятор.

Чтобы отказаться от использования цифрового рубля не нужно специально обращаться в МФЦ или другие государственные органы.

Банкиры — первопроходцы

Пока пионерами в этой сфере выступили банкиры. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») стал первым получателем такой зарплаты. Он получил средства на свой цифровой кошелек на платформе ЦБ и опробовал совершение платежей со счета — перевел средства в адрес фонда помощи детям с заболеваниями «Линия жизни» и благотворительной организации помощи детям-сиротам «Детские деревни SOS», а также оплатил заказ в ресторане «Теремок».

— Банк России пока не участник этого «пилота», но в ближайшее время станет им, и наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту, — рассказала Эльвира Набиуллина.

Сама глава ЦБ также планирует присоединиться к коллегам.

— Получение заработной платы в цифровых рублях — это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату: наличными, на счет безналичный. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор, — сказала Набиуллина.

По ее словам, Центробанк позже рассмотрит вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями. Сейчас приоритетными являются другие направления платежей, пояснила Набиуллина. Речь идет о выплатах из бюджета и обратно, трансграничных платежах и развитии смарт-контактов.

Ак Барс Банк совместно с Банком России и Министерством финансов Татарстана также протестировал сценарий с использованием цифрового рубля — перечисление субсидий из бюджета республики. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Ак Барс Банка Тагир Каримов на форуме «Финополис».

Для пилотирования была выбрана «Субсидия на финансовое обеспечение затрат на издание собрания законодательства Республики Татарстан». В рамках проекта условия получения и использования субсидии формируются в смарт-контракте.

— Все работы согласно дорожной карте выполнены. Функционал смарт-контракта на платформе цифрового рубля реализован. Ожидаем формирования на федеральном уровне необходимой правовой базы. Ак Барс Банк готов к использованию цифрового рубля в бюджетном процессе, — отчитался Тагир Каримов перед председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время Минтруд России заявил, что пока не намерен использовать цифровой рубль в системе социального обеспечения и не планирует выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году, сообщило РИА «Новости», ссылаясь на заявления министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его словам, на будущий год таких решений не планируется. «В 2026 году на выплаты в форме цифровых денег мы пока перейти не готовы», — подчеркнул Котяков.

Министр уточнил, что внедрение этого инструмента в систему социального обеспечения будет зависеть от того, заслужит ли он доверие со стороны российского населения.



На полный переход может уйти 7—10 лет

— Вряд ли цифровой рубль сразу станет массовым, особенно если участие будет добровольным, потому что многие привыкли к наличным деньгам или банковским картам и не захотят переходить к какому-то «новому счету» и приложению, — предполагает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель НИУ ВШЭ.

От внедрения цифровой формы валюты выиграют государство и ЦБ — они получают более прозрачное управление бюджетными выплатами, снижение утечек и больший контроль над движением средств. В плюсе и бизнес, для которого может быть выгодно снижение транзакционных издержек и ускорение операций. «Но при этом есть немало рисков: угрозы приватности и слежки, зависимость от технической инфраструктуры и сбои, кибератаки, цифровое неравенство (люди без смартфонов, в отдаленных районах), проблемы доверия, отказ граждан участвовать, а также риск оттока средств из банков в кошелек ЦБ, что может дестабилизировать банковскую систему», — перечислил Кабаков.

Эксперт считает, что на «приживление» потребуется не менее пяти лет, возможно, 7—10 лет, прежде чем цифровой рубль станет привычным вариантом для значительной части населения — но до полного вытеснения наличных или традиционных безналичных рублей может и не дойти.

Для граждан плюсы использования цифрового рубля неочевидны

— Даже если еще остались люди, которые снимают все со счетов после получения каких-то выплат, зарплат, пенсий, стипендий и используют наличные, то они сейчас явно в меньшинстве. Это нетипичный формат поведения. Если 10 лет назад это было реально, то сейчас доля безналичных платежей максимальная за всю историю, и чем дальше, тем будет меньше людей, которые используют наличные деньги. Поэтому в этом плане это не ограничитель для цифрового рубля, — размышляет экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

— Другое дело, что цифровой рубль сам по себе — это не просто безналичная форма, и это требует определенного переосмысления. Как это вообще работает? Почему это не те деньги, которые можно положить, например, на вклад? Цифровой рубль — это другое агрегатное состояние рубля. Поэтому есть много моментов, которые будут вызывать у людей вопросы, и с этим надо будет разбираться, — говорит Самиев.

Людям потребуется время для того, чтобы привыкнуть к цифровому рублю, понять, что и как, объясняет Самиев. «Если ЦБ РФ и власти объяснят, как это все работает, как цифровой рубль можно использовать и в чем его преимущества, при росте понимания гражданами, как это все устроено, никаких проблем с распространением и внедрением в массы цифрового рубля не возникнет», — уверен он.

Уровень доверия будет зависеть именно от того, что люди понимают, что это такое и как с ним работать. «Понятно, что выигрывают от внедрения цифрового рубля регулятор и мониторинговые структуры, то есть прежде всего это, конечно, про прозрачность потоков транзакций, госрасходов, различных выплат чиновникам и прочих социальных выплат». Выигрывает государство, которое получает контроль, обеление и отслеживание денежных потоков. Глобально — это снижение неправильных, непрозрачных расходов в бюджете, коррупционно-теневой составляющей, контроль в плане мониторинга операций и расходов. То есть это в целом полезно для государства.

— Но для людей каких-то очень больших прямых плюсов, наверное, нет, — отмечает эксперт. — Среди них можно назвать снижение расходной нагрузки на некоторые транзакции и платежные переводы. Но это, наверное, не очевидный плюс, потому что эта нагрузка и сейчас не очень большая.

С другой стороны, это может быть более удобным форматом осуществления транзакций, в том числе, например, при отсутствии подключения к интернету. «Это, кстати говоря, тоже достаточно важное преимущество, потому что это позволит без сети осуществлять транзакции, переводы и платежи. И это, наверное, для людей сегодня более явное и важное преимущество», — пояснил эксперт.

сгенерировано с помощью Midjourney

Для финансовых организаций это не очень выгодная история — она может привести к снижению возможности привлечения средств на счета, потому цифровые рубли — это уже не пассив банка, он выступает здесь всего лишь как оператор. Кроме того, это дополнительные расходы на инфраструктуру, подчеркнул Самиев.

Без вкладов, без бонусов, без кэшбэка

Цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги. Это третья форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России, в цифровом виде хранящаяся на специальной платформе Центробанка. Его можно использовать в расчетах: платить за товары и услуги, переводить другим людям. При этом один цифровой рубль равен одному рублю наличными или на счете в банке. Переводы и платежи можно совершать круглосуточно без участия коммерческих банков, прокомментировал Рустем Шайахметов, экономист, глава компании «Р-Инвест».

— Это не криптовалюта, Банк России осуществляет контроль над эмиссией, обращением и через него осуществляются транзакции. На цифровые рубли не начисляются проценты на остаток, их использование не предполагает программ лояльности, какие предлагают коммерческие банки — здесь нет кэшбэка и других бонусов, — напоминает он.

При использовании цифровых рублей исчезает посредник — коммерческий банк, поэтому для потребителей будут дешевле транзакции. Цифровой рубль сокращает доходы коммерческих банков. В настоящее время банки при безналичных расчетах, приеме и снятии денег являются посредниками между Банком России и юридическими и физическими лицами. При этом они имеют существенный доход, получаемый за расчетно-кассовое обслуживание, хранение средств на банковских счетах, включая использование остатков на счетах в кредитовании.

— При переходе граждан и организаций на цифровые рубли коммерческие банки теряют существенную часть прибыли. Поэтому банки против цифровых рублей, — говорит Шайахметов.

Ритейлеры являются выгодоприобретателями из-за снижения издержек на эквайринг, которые доходят до 2%. «Фактически все, осуществляющие платежи, будут в выигрыше, — объясняет он. — Также для государства упрощается контроль за движением денежных средств, что является хорошей антикоррупционной мерой, а также усложнится жизнь для лиц, которые осуществляют теневые операции».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Цифровой рубль трансформирует финансовую деятельность и дает россиянам удобный, дешевый и надежный инструмент расчетов. Но пока для большинства россиян это новый и непонятный инструмент, и скорость перехода на цифровые рубли будет зависеть от грамотности продвижения этой услуги Банком России, — резюмировал эксперт.