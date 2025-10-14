«Эффект на рубль»: налоговые льготы пересчитают по коэффициентам лояльности

Москва оставила регионам право самим регулировать требование по соотношению налоговых льгот и инвестиций для резидентов ОЭЗ и ТОР

Новых резидентов российских ОЭЗ и ТОР, готовящихся подписать инвестиционные соглашения после 1 января 2026 года, ожидает ужесточение условий предоставления налоговых льгот. Минфин РФ предложил ограничить их совокупную сумму льгот в пределах объема вложенных инвестиций, то есть в пропорции как минимум 1 к 1. До сих пор татарстанские власти обнуляли почти все местные налоги, а льготы действовали бессрочно. «Нужно сохранить прежние условия до конца 2028 года как гарантию стабильности налоговых условий в ТОР», — считают в профильных ведомствах республики. «Налоговые преференции не в первой пятерке приоритетов у бизнеса. Скорее всего, регионы постараются установить понижающие коэффициенты, чтобы сохранить лояльность инвесторам», — полагают эксперты.

Размер имеет значение

Чем ближе российские законодатели подходят к принятию федерального бюджета — 2026, тем больше налоговых сюрпризов приносит бизнесу нынешняя «осень реформ». После увеличения нагрузки по двум сверхчувствительным налогам — НДС и УСН, похоже, пришла очередь запасных резервов пополнения казны.

Серьезной ревизии подвергнут механизм предоставления налоговых льгот, которыми пользуются резиденты ОЭЗ, ТОСЭР и других специальных режимов. На этой неделе Минфин РФ представил законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий ограничение на предельный объем льгот для резидентов (участников) территорий с преференциальным налоговым режимом. Вместо нынешнего безразмерного одаривания льготами в ведомстве Антона Силуанова предлагают урезать их объем и поставить в прямую зависимость от суммы внесенных инвестиций.

Вместо нынешнего безразмерного одаривания льготами в ведомстве Антона Силуанова предлагают урезать их объем и поставить в прямую зависимость от суммы внесенных инвестиций.

Конкретной формулы с расчетами еще нет, но сформулирован общий концептуальный подход. Условно говоря, если инвестор направит на строительство предприятия 100 млн рублей, то совокупная сумма налоговых льгот в течение 20—25 лет не может быть выше этого предела.

Обсуждение этой законодательной инициативы достаточно бурно и эмоционально проходило на недавнем заседании бюджетного комитета Госдумы. Заместителю министра финансов РФ Алексею Сазанову в некоторых моментах пришлось даже вставать на защиту прав инвесторов и уговаривать депутатов «не перегибать палку».

— Отменять стабилизационные оговорки (прописаны в НК РФ) мы не планируем, у нас нет права ухудшать их положение, — упрямо твердил он в ответ на выпады депутатов, призывавших «закрутить посильнее гайки» для «недобросовестных инвесторов».

Обсуждение данной законодательной инициативы достаточно бурно и эмоционально проходило на недавнем заседании бюджетного комитета Госдумы.

Суть поправки, вносимой в ст. 56 Налогового кодекса РФ, заключается во введении ограничения на сумму предоставления налоговых льгот, сообщил Алексей Сазанов. По его словам, предлагается «привязать» ее к объему осуществленных инвестиций. Они включают в себя не только капвложения, но и расходы на НИОКР, уточнил он. По его словам, величина предоставляемых налоговых льгот не должна превышать сумму осуществленных инвестиций в течение всего времени работы в преференциальном режиме. В случае принятия поправок эта норма заработает с 1 января 2026 года и будет применяться только для новых резидентов ОЭЗ и ТОР.

У некоторых резидентов формируется сверхдоходность

Что послужило поводом для пересмотра условий? Замглавы Минфина объяснил, что анализ показал «несовершенство механизма по предоставлению преференциальных режимов». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «у части резидентов префрежимов применение налоговых льгот формирует «сверхдоходность» или наблюдается низкая инвестиционная активность». Претензии содержатся к Арктической зоне, где доля выручки таких резидентов составляет 79,3%, к ОЭЗ в Магаданской области — 62,2%, по свободному порту Владивосток — 57,9%, по ОЭЗ — 42,0%, а также к ряду ТОР.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «у части резидентов префрежимов применение налоговых льгот формирует «сверхдоходность».

Следующая претензия к резидентам в том, что не сдают отчетность в ФНС РФ. «Было выявлено, что в среднем около 10% резидентов префрежимов систематически не представляют в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность или налоговые декларации, что не позволяет оценить эффективность предоставленных данным налогоплательщикам налоговых льгот», — сообщил Сазанов. Чтобы дисциплинировать резидентов, предлагается ввести норму о том, что «если резидент неоднократно не представляет отчетность в ФНС России, то в этом случае также утрачивается право на применение преференций». Кроме того, Минфин РФ пугает, что резиденты необоснованно пользуются льготами в моменты «невыполнения обязательств по инвестсоглашениям». При этом расторжение соглашений занимает много времени в суде.

Минфин РФ: регионам даны широкие полномочия

До обсуждения отзывы на законопроект направили три региона. Нижегородская область, Ставропольский край и Салехард оценили предложения положительно. Татарстан не успел направить свое заключение, сообщили в Госсовете РТ.

Замминистра финансов РФ сообщил, что по итогам согласительной комиссии с Госсоветом РФ регионам предоставлены «широкие полномочия по регулированию применения отдельных положений на своей территории», то есть местные власти смогут сами устанавливать коэффициент соотношения льгот/инвестиций в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона.

— Субъекты будут вправе устанавливать соотношение капвложений к объему налоговых льгот, а также определять виды деятельности, для которых это соотношение применяется, — рассказал Алексей Сазанов и добавил, что субъекты будут наделены полномочиями по контролю за показателями выполнения инвестсоглашений. — Нарушение будет являться основанием для прекращения пользования преференциальным режимом.

«Субъекты будут вправе устанавливать соотношение капвложений к объему налоговых льгот», — сообщил Алексей Сазанов.

Интересно, что коэффициент может быть установлен вплоть до нуля, уточнил он. Теоретически есть возможность как обнулить его, оставив режим комфортным, так и поднять до 10, что оттолкнет инвестора в другой регион.

Широкая «вилка» насторожила депутатов. «Опустить соотношение вплоть до нуля? Это влияет на налог на прибыль и страховые взносы. Полностью отдавать на откуп субъектов немножко странно», — заметила одна из депутатов, предложив ко второму чтению включить «возможность участия федерального уровня — Минфина и Минэкономразвития — при принятии решения при пониженном соотношении».



Другого парламентария возмутило мягкое административное наказание за непредставление резидентами отчетности в ФНС. «Мы боремся за будущее, а тот, кто совершил [нарушение], уйдет от возмездия. Надо что-то придумать, чтобы и нынешние резиденты вели себя по закону», — предложил он. «Без отмены стабилизационных оговорок это невозможно. Мы не планируем это делать, потому что сами вносили стабилизационные оговорки, не для того чтобы через 3—4 года их убирать», — возразил ему Сазанов.

— Сама постановка вопроса о возмездии — неверна. Это как раз врагам на помощь, — поддержал его депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

В итоге решили вынести законопроект на утверждение в первом чтении на ближайшее заседание Госдумы 14 октября.



«Сама постановка вопроса о возмездии — неверна. Это как раз врагам на помощь», — поддержал его депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Эффект на рубль»: в ТОР «заходят» с коэффициентом больше 1



В Татарстане действует несколько преференциальных режимов — ОЭЗ, ТОР, СЗПК. Для каждого из них определенный порог входа. Минимальная сумма инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» — от 300 млн рублей, а в ТОР — от 5 до 50 млн рублей, то есть инвесторам на старте ставят четкие условия, которые гарантируют возврат налоговых льгот.

Как правило, бизнес в них организуется в промышленные парки — редко кто строит завод обособленно. Так, резиденты четырех индустриальных парков Татарстана — ОЭЗ «Алабуга», «Алабуга-2. Нефтехимия», «Лаишево» и «Этилен-600», а также одного технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк» в 2024 году уплатили более 73,2 млрд рублей налогов в бюджеты различных уровней, сообщала ранее пресс-служба Минфина РТ.

Среди моногородов наиболее востребованной оказалась ТОР Набережных Челнов, хотя здесь самый высокий порог входа в 50 млн рублей. За 9 лет существования преференциального режима на эту территорию вошли 50 резидентов с объемом инвестиций в 45,4 млрд рублей, рассказывал ранее глава города Наиль Магдеев. Их общая выручка по итогам 2024 года составила 414 млрд рублей, соответственно, налоговые отчисления могли составить примерно 50—60 млрд рублей. «На плохой почве урожай не соберешь», — отмечал мэр автограда на «Муниципальном часе» в АИР РТ.

Минимальная сумма инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» — от 300 млн рублей, а в ТОР — от 5 до 50 млн рублей.

Коней на переправе не меняют

«Каждый проект проходит отбор на комиссии, и бюджетный эффект (эффект на рубль) должен быть больше 1. Не может быть, чтобы льготы были больше инвестиций. Это ключевой критерий», — рассказали собеседники «Реального времени» в профильных ведомствах республики. Здесь считают федеральную инициативу несвоевременной, так как это ударит прежде всего по ТОР.

— Преференциальные зоны завершают свое действие. Осталось меньше двух лет. Говорить о введении коэффициентов на финальной стадии неуместно. Нужно сохранить прежние условия до конца 2028 года как гарантию стабильности налоговых условий, — полагают источники.

По их словам, сейчас в ТОР не рвутся с прежней скоростью, так как нулевые ставки по страховым сборам перестали действовать.



Сейчас в ТОР не рвутся с прежней скоростью, так как нулевые ставки по страховым сборам перестали действовать.

— В первые три года давали льготы на уплату страховых взносов. А сейчас идет остаточный процесс, очередь среди инвесторов не стоит, — согласен инвестиционный консультант компании «Верное решение» Сергей Маслехин.

Эксперт прогнозирует, что конкуренция развернется среди ОЭЗ, где большинство регионов установят пониженные коэффициенты. «Сегодня и так есть заградительные барьеры в виде минимального порога для инвестиций. К примеру, ОЭЗ «Алабуга» установила на старте самый высокий в стране порог входа в $2 млн. Когда пул крупных зарубежных инвесторов иссяк, управляющая компания опустила его до 300 тысяч рублей. УК поняла, что ошиблась в портрете потенциального инвестора. Ведь у инвесторов не было инвестиций на строительство «коробки». В результате УК сама начала строить производственные площади и сдавать их в аренду. Появились парки «Синергия-1», «Синергия-2». Поэтому здравомыслящие власти поставят низкие коэффициенты, чтобы инвесторы не спрыгивали в другие регионы», — уверен он.





Эксперт прогнозирует, что конкуренция развернется среди ОЭЗ, где большинство регионов установят пониженные коэффициенты.

Заместитель министра экономики РТ Динар Шакиров, оценивая законодательную инициативу об изменении налоговых льгот для резидентов ТОР и ОЭЗ, сообщил: «Законопроект действительно важный и окажет влияние на инвестиционную политику. Документом устанавливаются полномочия субъектов Российской Федерации по определению значений отношения объема инвестиций к величине выпадающих доходов бюджетов, возникших в связи с предоставлением резиденту налоговых льгот. Говорить о конкретных коэффициентах такого соотношения на сегодняшний день преждевременно. Законопроект планируется к рассмотрению в первом чтении 14 октября, и уже сейчас имеются предложения Комитета Государственной думы по бюджету и налогам о необходимости дополнительного обсуждения вопроса при доработке законопроекта ко второму чтению».

В дальнейшем, по его словам, в случае необходимости определения подходов к установлению соотношения объемов инвестиций и налоговых льгот для преференциальных территорий в республике планируется обсуждение вопроса с представителями бизнес-сообщества, управляющими компаниями действующих особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также проведение оценки регулирующего воздействия при подготовке нормативно-правовых актов.

— Принятие федерального закона может повлечь как сдерживающие последствия, так и позитивные. Среди позитивных — это и повышение качества инвестиционных проектов, и повышение эффективности мер поддержки. Норма будет стимулировать регионы отбирать проекты с максимальной отдачей на единицу предоставленной льготы. Процесс предоставления льгот станет более измеримым. Инвестор будет заранее знать «правила игры» и требования по соотношению вложений и льгот. Вместе с тем имеются опасения о возможных дополнительных сложностях при реализации проектов с длительным сроком окупаемости. Для социально значимых, инфраструктурных или научных проектов, где отдача растянута во времени, выполнить высокий коэффициент «инвестиции/льготы» может быть сложно. Потребуются исключения или особые условия, которые будут дополнительно обсуждаться бизнес-объединениями, — заключил он.

