Андрей Михайлишин: «Санкции привели к желанию обособиться от западных платежных экосистем»

Как отечественный стартап решает проблему международных расчетов для бизнеса, россиян за рубежом и иностранцев

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации банков России

Создание платежных решений для международных расчетов требует преодоления сложных технических и регуляторных барьеров. Сегодня проблемы с платежами испытывают более половины импортеров и экспортеров в нашей стране. Активный рост турпотока также подтверждает перспективность этого направления. В России создали платежный сервис для B2B-расчетов с зарубежными партнерами, иностранных туристов и наших соотечественников за рубежом. Инструмент должен позволить россиянам платить картами «Мир» за границей, а иностранцам — картами Visa и Mastercard в нашей стране. Как решают сложные технические задачи и обеспечивают соответствие регуляторным требованиям в разных юрисдикциях, в интервью «Реальному времени» на полях Международного банковского форума рассказал Андрей Михайлишин, генеральный директор АО «Брикс Пэй» — компании-разработчика платежных решений для международных расчетов.

— Андрей Юрьевич, какие основные вызовы возникают при интеграции BRICS Pay с банковской инфраструктурой? Рассматриваете ли вы интеграцию напрямую с кассовыми системами?

— Мы рассматриваем два подхода к интеграции. Первый — использование существующей платежной инфраструктуры. Это минимизирует инвестиции и ускоряет выход на рынок. Однако это влияет на финансовую модель из-за различий в комиссиях.

Второй подход — прямая интеграция в кассовое программное обеспечение. Он открывает возможности для более интересных инструментов. Технология поддерживает разные сценарии работы с QR-кодами, включая возможность оплаты при отсутствии интернета. Это важно для международных туристов, у которых в роуминге часто нет стабильного соединения.

Что касается стандартов, мы технологически гибки. Если в стране есть национальный стандарт, мы поддерживаем его. Если нет — предлагаем внедрить наш. Выбираем наиболее эффективное решение для каждого рынка.

— Какие платежные системы являются приоритетными для подключения? С какими сложностями сталкиваетесь?

— Ключевая задача — расширить перечень стран, граждане которых смогут пользоваться сервисом. Сейчас в работе подключение нескольких международных платежных систем.

Основные приоритеты — страны Персидского залива, откуда идет большой поток туристов, и Китай, где с введением безвизового режима ожидается значительный поток путешественников. Речь, в частности, об интеграции не только с WeChat Pay, но и с Alipay. Есть компания NetsUnion Clearing Corporation (NUCC) под управлением Народного банка Китая, которая объединяет оба сервиса. Также интерес представляет индийская платежная система UPI и системы стран Центральной Азии.

Основные сложности носят не технологический, а скорее регуляторный характер. Мы работаем над созданием шлюзов с национальными платежными системами дружественных стран. Планируем, что запуск основного сервиса BRICS Pay состоится на Международном муниципальном форуме BRICS в Санкт-Петербурге 29—31 октября, а вслед за ним, в ближайшее время, будет анонсирован и BRICS Pay Wallet.

— Планируется ли использование блокчейна или цифровых валют центробанков?

— Что касается цифровых валют центробанков — это прерогатива регуляторов. Мы технологически готовы сделать шлюз для таких решений, когда они появятся у граждан.

Использование блокчейна в розничных платежах пока не имеет практического смысла, поскольку национальные платежные системы не работают на этой технологии. Это усложнило бы интеграцию без реальных преимуществ.

— Как обеспечивается экономическая эффективность при низких комиссиях?

— Экономическая эффективность достигается за счет минимальных затрат на маркетинг и того, что основные инвестиции в разработку уже сделаны. Монетизация строится на комиссии с торговой точки и небольшой комиссии при конвертации валют для пользователя.

— Как система справляется с валютным регулированием в странах БРИКС?

— Мы работаем через финансовые институты — банки и платежные системы, у которых уже есть лицензии и механизмы работы в каждой юрисдикции. Ничего не придумываем сами, следуем требованиям национальных регуляторов и правилам платежных систем.

— Как обеспечивается безопасность и конфиденциальность данных?

— Безопасности уделяем ключевое внимание. Пользователь проходит полноценную процедуру верификации. Технологически система построена по стандартам безопасности платежных систем. Планируем пройти добровольный аудит.

Что касается локализации данных, требования соблюдаются в полном объеме в каждой из юрисдикций работы через выбор соответствующих технологических партнеров.

— Как развитие национальных платежных систем и импортозамещение в финансовом секторе повлияло на конкуренцию на рынке трансграничных платежей?

— На этот вопрос можно ответить с двух сторон. Я начну с повестки БРИКС, в целом с международной. Санкции против российского финансового сектора и вторичные санкции против финансовых игроков в других странах, несомненно, привели к желанию стран обособиться от западных централизованных платежных экосистем, инфраструктур, платежных систем, как в рознице, так и в финансовом секторе, в расчетах между бизнесом. Страны активно начали развивать и создавать свои национальные платежные системы, занимаясь импортозамещением напрямую. Дальше возникает вопрос их интероперабельности и возможности проводить бесшовные платежи между национальными системами.

С другой стороны, можно посмотреть сугубо на российский рынок. И если говорить про розницу, то той инфраструктурой, которую долго выстраивала НСПК, создавая билатеральные связи по образу и подобию, скажем, China Union Pay, после введения жестких ограничительных мер против российской финансовой сферы стало пользоваться невозможно. И пока на текущее время никакой другой инфраструктуры, которая позволила бы так спокойно россиянам оплачивать покупки за рубежом или иностранцам в России, не создано. Есть разные сервисы, которые позволяют, например, выдать россиянам иностранную карту, но она стоит, как правило, определенных денег, от 20 до 40 тысяч, или иногда требует личного присутствия в странах, скажем, ближнего зарубежья, Центральной Азии, где выдаются такие карты. Некоторые выдают карты корпоративные, но тогда надо понимать, что это деньги не ваши, а деньги той компании, в которой выдают карты. В общем, есть определенные инструменты, но каждый из них пока вызывает вопросы.

Можно рассмотреть еще B2B-расчеты. Также, к сожалению, не появилось никаких системных решений на текущий момент, которые подходили бы фундаментально к решению проблемы финансовых рестрикций и разрушения корреспондентских связей банков. Появилось множество агентов, которые наперебой предлагают решения по переводу денег. Сейчас появился один, скажем так, сверхагент А7, который под себя потихоньку подминает рынок агентских платежей. Здесь не стоит говорить об импортозамещении. Во многих платежах используются USDT или старые добрые векселя.

— Сформировались ли новые рыночные ниши и какие игроки их занимают?

— Пожалуй, есть три большие ниши. Первая — это B2B-расчеты. Я бы сказал, тут частично продолжают занимать эту нишу российские банки, такие как ВТБ, Сбер, у которых есть зарубежная инфраструктура: зарубежные филиалы и коррбанки, через которые они в ограниченных объемах, но тем не менее продолжают оказывать услуги трансграничных платежей. Также невозможно не заметить агента А7, на которого, в общем-то, сейчас переориентировалось достаточно большое число агентов поменьше, которые предоставляют свою ликвидность или получают от них клиента, проводят такого рода платежи для них. Также отмечу большое число разных агентов, крупные экспортеры, такие как «Норникель», «Роснефть», создали свою инфраструктуру, логистические компании, которые, помимо товарной логистики, теперь освоили и финансовую. Поэтому пришло время систематизации и фундаментальных решений трансграничных расчетов.

Вторая ниша — это инфраструктура розничных платежей. Мы видим это для иностранцев в России предоставлением легкого, бесшовного сервиса, позволяющего оплачивать покупки в РФ. Не идти получать российскую карту МИР в банк, потом каким-то образом пытаться пополнить этот счет российской карты. На это уходит достаточно много времени, и по большому счету они открывают счета в санкционных банках, что может тоже так или иначе косвенно повлиять на ограничения уже лично против держателя российской карты.

И третья ниша — это оплата россиянами за рубежом. Здесь, как я сказал, большинство крупных банков предлагают сервисы получения такой карты, но это влечет, например, то, если это карты стран, не входящих в ЕАЭС, что требуется уведомлять налоговую об открытии счетов. Отчитываться, если оборот превышает определенный размер, который установлен. Если это корпоративные карты, об этом я уже тоже сказал, есть риск потери своих денег — на таких картах нельзя держать большое количество средств, а пополнять их непосредственно перед тратами.