Назван средний срок потребкредита в Татарстане

Данный показатель в республике увеличился на 26,8% за год

Фото: Динар Фатыхов

Средний срок потребительского кредита в Татарстане в феврале составил 2,3 года. Причем данный показатель в республике увеличился на 26,8% по сравнению с тем же месяцем 2025-го, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по России данный показатель равен 2,2 года. За год сроки потребзаймов по стране увеличились на 23,1%.

Отмечается, что Татарстан также попал в топ-5 регионов России по срокам потребительского кредитования. Самый длительный средний срок выданных потребкредитов зафиксирован в Санкт-Петербурге (2,52 года), Новосибирской области (2,43 года) и Краснодарском крае (2,39 года). На четвертом месте по этому показателю расположилась Республика Татарстан, а замкнула «пятерку» Москва (2,3 года).

Самые короткие сроки, на которые брали потребкредиты, оказались среди жителей Республики Саха (Якутия) (1,93 года), Нижегородской (2,06 года) и Иркутской (2,08 года) областей.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-5 регионов России по размеру потребкредита в феврале.



Никита Егоров