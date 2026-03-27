В Минфине Татарстана объяснили, как не допустить ошибок при оформлении кредита

Платеж по кредитам не должен превышать 30% от дохода семьи

Фото: Динар Фатыхов

При оформлении кредита следует внимательно отнестись к выбору банка и чтению договора. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Татарстана. Соответствующий пост опубликован в МАХ.

— Не берите кредит в первом же банке. Близость отделения или яркая реклама — не лучшие критерии. Сравните условия в разных организациях и почитайте отзывы: как банк ведет себя в сложных ситуациях? Берите кредит или заем только в организациях, у которых есть лицензия Банка России. Не связывайтесь с «черными кредиторами» — банки и коллекторы действуют строго по закону, — говорится в сообщении.

Также при оформлении займа не нужно подписывать документ, если не понимаете его условий. Это сэкономит вам время и деньги, отметили в министерстве.

Кроме того, не нужно откладывать очередной взнос на последний момент, а после внесения последнего платежа нужно обязательно взять справку о закрытии долга и через пару недель проверить свою кредитную историю.

Помимо этого, стоит помнить, что платеж по кредитам не должен превышать 30% дохода семьи, согласно оценке ЦБ России. После уплаты взноса у вас должны оставаться средства на достойную жизнь, подчеркнули в Минфине Татарстана.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-5 регионов России по размеру потребкредита в феврале.

Также был назван средний срок потребкредита в Татарстане.

Никита Егоров