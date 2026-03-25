В феврале цены в Татарстане выросли на 0,85%

Годовая инфляция снизилась до 6,86%. Больше всего подорожали услуги, продукты и непродовольственные товары росли умеренно

В феврале 2026 года цены в Республике Татарстан увеличились на 0,85% к январю. Годовая инфляция снизилась до 6,86%, что выше уровня по Приволжскому федеральному округу (6,53%) и по России в целом (5,91%), сообщает Центробанк.

Сильнее всего подорожали услуги, тогда как продукты питания и непродовольственные товары росли заметно меньше. За 12 месяцев цены на услуги увеличились больше, чем вся потребительская корзина, а продукты питания прибавили больше, чем непродовольственные товары.

С исключением сезонности рост цен был ощутимо ниже январского, поскольку разовые факторы (повышение НДС, акцизов, тарифов и сборов) в феврале уже почти не влияли. В России годовая инфляция замедлилась до 5,91%. По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция снизится до 4,5—5,5%, а в 2027 году останется около 4%.

Ариана Ранцева