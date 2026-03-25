Центробанк понизил курс доллара на 26 марта

21:23, 25.03.2026

Официальный курс установлен на уровне 80,71 рубля, евро — 93,8 рубля, юань — 11,69 рубля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Банк России установил официальный курс валют на 26 марта 2026 года.

Официальный курс доллара США снижен на 24,12 копейки и составил 80,7192 рубля.

Курс евро понижен на 11,5 копейки — до 93,8097 рубля.

Официальный курс китайского юаня опустился на 3,24 копейки и установлен на уровне 11,6947 рубля.

Ариана Ранцева

Фондовый рынок
  • Татнефть658.4
  • Нижнекамскнефтехим81.8
  • Казаньоргсинтез67.6
  • КАМАЗ81.6
  • Нижнекамскшина38.05
  • Таттелеком0.67