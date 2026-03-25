Центробанк понизил курс доллара на 26 марта
Официальный курс установлен на уровне 80,71 рубля, евро — 93,8 рубля, юань — 11,69 рубля
Банк России установил официальный курс валют на 26 марта 2026 года.
Официальный курс доллара США снижен на 24,12 копейки и составил 80,7192 рубля.
Курс евро понижен на 11,5 копейки — до 93,8097 рубля.
Официальный курс китайского юаня опустился на 3,24 копейки и установлен на уровне 11,6947 рубля.
