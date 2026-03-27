Центробанк снизил курс доллара до 81,14 рубля
Евро упал до 93,42 рубля, юань — до 11,73 рубля; курсы действуют на выходные и 30 марта
Центральный банк РФ установил официальный курс валют на выходные и 30 марта: доллар — 81,14 рубля (минус 0,99), евро — 93,42 рубля (минус 1,58), юань — 11,73 рубля (минус 0,17).
По этим курсам проходят расчеты по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.
