ЦБ выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых организаций за год

Среди нарушителей оказались псевдоломбарды и комиссионные магазины

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году ЦБ России выявил в Татарстане 17 субъектов, деятельность которых имеет признаки нелегального кредитования, еще четыре — с признаками финансовой пирамиды, а также четыре организации, которые незаконно привлекали инвестиции граждан. Информацию о данных организациях уже передали правоохранителям, сообщила пресс-служба регулятора.

Среди нарушителей оказались псевдоломбарды и комиссионные магазины, незаконно выдававшие краткосрочные займы. Чаще такие бизнесы использовали сетевой формат работы. Они открывали точки под единым брендом, но регистрировали на разных индивидуальных предпринимателей.

— Большинство организаций с признаками финансовой пирамиды не имели офисов и взаимодействовали с потенциальными клиентами через соцсети, мессенджеры или по телефону. Они предлагали оплачивать участие с помощью криптовалюты. В основном — это интернет-проекты, организаторы которых обещали гарантированный доход от совместных инвестиций в различные доходные активы, «инновационный бизнес», драгоценные металлы, — говорится в сообщении.

Татарстанцам напомнили, что участники рынка, которые предоставляют финуслуги в России, должны иметь лицензию ЦБ России или быть включенными в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, предупредили в Центробанке.

— Клиенты таких компаний могут потерять деньги либо в случае с нелегальными кредиторами — лишиться заложенного имущества и заплатить завышенные проценты, — говорится в сообщении.

Никита Егоров