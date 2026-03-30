Курс доллара вырос до 81,3 рубля

17:54, 30.03.2026

Банк России зафиксировал повышение на 15,12 копейки по сравнению с предыдущим днем

Банк России на 31 марта 2026 года установил официальный курс доллара на уровне 81,3 рубля, что на 15,12 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро поднялся на 1,22 копейки и составил 93,44 рубля.

Курс китайского юаня увеличился на 1,38 копейки, достигнув 11,74 рубля.

Ариана Ранцева

