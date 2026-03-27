Нефть марки Brent подорожала до 107,4 доллара за баррель
США не смогут восполнить выпавшие объемы нефти на мировом рынке
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поздним вечером выросла на 5,7% до 108,01 доллара за баррель. Однако утром 27 марта нефть начала умеренно дешеветь. Сейчас «черное золото» стоит 107,4 доллара, свидетельствуют данные торгов.
Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос сказал, что Штаты не смогут восполнить выпавшие объемы нефти на мировом рынке на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и сбоев судоходства через Ормузский пролив (цитата по РИА «Новости»).
Ранее сообщалось, что российский рынок акций снизился на фоне падения металлов и инфляции.
