Банк Казани запустил обновленный интернет‑банк для юридических лиц
Разработчики обеспечили стабильную работу интернет-банка, удобную навигацию и современный визуальный интерфейс портала
ООО КБЭР «Банк Казани» завершил масштабный проект по развитию цифрового обслуживания корпоративных клиентов. Над ним работала команда iSimpleLab, обеспечив стабильную работу интернет-банка для юридических лиц, удобную навигацию и современный визуальный интерфейс портала на базе платформы iSimpleBank2.
Что сделано
Обновлены цифровые сервисы более чем для 10 тысяч юридических лиц. Новый портал сочетает современный интерфейс, гибкую архитектуру и расширенные возможности дистанционного обслуживания.
Ключевые нововведения:
- сервер рассылки сообщений по различным каналам;
- платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП);
- сервисы для работы с корпоративными картами;
- зарплатный проект;
- обновленный конструктор документов.
Как шел процесс
Банк стал пилотной площадкой для внедрения портала версии 3.0. Команда iSimpleLab провела этот процесс в несколько этапов:
- Анализ требований банка и лучших практик цифрового банковского обслуживания.
- Разработка концепции интернет‑банка, включая проектирование пользовательских сценариев и визуальной архитектуры.
- Создание и внедрение нового портала для юридических лиц.
- Интеграция решения в существующий IT‑ландшафт банка.
- Тестирование и запуск портала в промышленную эксплуатацию.
- Планирование дальнейшего развития и расширения функционала.
Особое внимание уделялось пользовательскому опыту: каждая функция прорабатывалась с учетом реальных бизнес‑процессов и повседневных задач корпоративных клиентов.
Итоги и перспективы
Результаты проекта:
- современный интернет‑банк с интерфейсом и пользовательским опытом на уровне ведущих решений рынка;
- удобный цифровой инструмент для выполнения ключевых финансовых операций онлайн;
- усиленный цифровой канал взаимодействия банка с корпоративными клиентами;
- технологическая основа для дальнейшего развития и внедрения новых сервисов.
Архитектура решения позволяет расширять функциональность портала — например, можно добавить продуктовую витрину, предодобренные предложения и low‑code-инструменты.
О банке
По состоянию на 1 января 2026 года «Банк Казани» занимает 185‑е место по величине собственных средств среди банков РФ и 102‑е место по размеру активов (по данным ЦБ РФ); имеет кредитный рейтинг BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Банк предоставляет линейку кредитных продуктов для юридических лиц под разные цели и запросы. Например, одно из новых направлений — «Кредит на приобретение коммерческой недвижимости». Главная отличительная особенность нового продукта — адаптивная процентная ставка.
Банк активно развивает обслуживание малого и среднего бизнеса, включая кредитование и предоставление банковских гарантий в рамках 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и ПП 615. Сеть отделений уже охватывает Казань, Санкт‑Петербург, Нижний Новгород и Москву.
Банк Казани занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая привлекательные условия клиентам. В продаже всегда солидный список мировых валют.
Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».