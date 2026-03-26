Банк Казани запустил обновленный интернет‑банк для юридических лиц

13:59, 26.03.2026

Разработчики обеспечили стабильную работу интернет-банка, удобную навигацию и современный визуальный интерфейс портала

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

ООО КБЭР «Банк Казани» завершил масштабный проект по развитию цифрового обслуживания корпоративных клиентов. Над ним работала команда iSimpleLab, обеспечив стабильную работу интернет-банка для юридических лиц, удобную навигацию и современный визуальный интерфейс портала на базе платформы iSimpleBank2.

Что сделано

Обновлены цифровые сервисы более чем для 10 тысяч юридических лиц. Новый портал сочетает современный интерфейс, гибкую архитектуру и расширенные возможности дистанционного обслуживания.

Ключевые нововведения:

  • сервер рассылки сообщений по различным каналам;
  • платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП);
  • сервисы для работы с корпоративными картами;
  • зарплатный проект;
  • обновленный конструктор документов.

Как шел процесс

Банк стал пилотной площадкой для внедрения портала версии 3.0. Команда iSimpleLab провела этот процесс в несколько этапов:

  • Анализ требований банка и лучших практик цифрового банковского обслуживания.
  • Разработка концепции интернет‑банка, включая проектирование пользовательских сценариев и визуальной архитектуры.
  • Создание и внедрение нового портала для юридических лиц.
  • Интеграция решения в существующий IT‑ландшафт банка.
  • Тестирование и запуск портала в промышленную эксплуатацию.
  • Планирование дальнейшего развития и расширения функционала.

Особое внимание уделялось пользовательскому опыту: каждая функция прорабатывалась с учетом реальных бизнес‑процессов и повседневных задач корпоративных клиентов.

Итоги и перспективы

Результаты проекта:

  1. современный интернет‑банк с интерфейсом и пользовательским опытом на уровне ведущих решений рынка;
  2. удобный цифровой инструмент для выполнения ключевых финансовых операций онлайн;
  3. усиленный цифровой канал взаимодействия банка с корпоративными клиентами;
  4. технологическая основа для дальнейшего развития и внедрения новых сервисов.

Архитектура решения позволяет расширять функциональность портала — например, можно добавить продуктовую витрину, предодобренные предложения и low‑code-инструменты.

О банке

По состоянию на 1 января 2026 года «Банк Казани» занимает 185‑е место по величине собственных средств среди банков РФ и 102‑е место по размеру активов (по данным ЦБ РФ); имеет кредитный рейтинг BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

Банк предоставляет линейку кредитных продуктов для юридических лиц под разные цели и запросы. Например, одно из новых направлений — «Кредит на приобретение коммерческой недвижимости». Главная отличительная особенность нового продукта — адаптивная процентная ставка.

Банк активно развивает обслуживание малого и среднего бизнеса, включая кредитование и предоставление банковских гарантий в рамках 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и ПП 615. Сеть отделений уже охватывает Казань, Санкт‑Петербург, Нижний Новгород и Москву.

Банк Казани занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая привлекательные условия клиентам. В продаже всегда солидный список мировых валют.

Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани».

