Индекс Мосбиржи закрылся выше 2800 пунктов

Рост акций поддержали высокая нефть и подорожавшие металлы, несмотря на неопределенность по Украине

Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на фоне повышения цен на металлы и нефть из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. При этом инвесторов сдерживала неопределенность вокруг дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Интерфакс».

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии составил 2800,69 пункта (+0,4%), индекс РТС — 1085,27 пункта (+0,2%). Лидерами роста стали акции «Татнефти» (+2,8%), «Интер РАО» (+2,8%) и «Русала» (+2%). Бумаги «Полюса» (-2,6%) и «АЛРОСА» (-1,6%) показали снижение.

