Бюджет получил 350 млрд рублей от расширения базы НДС
По словам главы ФНС Даниила Егорова, дополнительные поступления обеспечили около 300 тыс. компаний
Бюджет получил дополнительные 350 млрд рублей поступлений по налогу на добавленную стоимость в 2026 году после изменения налоговой нагрузки. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на съезде РСПП.
— Мы видим плюс примерно 350 млрд рублей поступлений в виде налога на добавленную стоимость от тех 300 тыс. компаний, которые попали под НДС с оборотом до 60 млн рублей, — заявил Егоров.
