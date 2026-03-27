Новости экономики

01:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Бюджет получил 350 млрд рублей от расширения базы НДС

15:37, 27.03.2026

По словам главы ФНС Даниила Егорова, дополнительные поступления обеспечили около 300 тыс. компаний

Фото: Динар Фатыхов

Бюджет получил дополнительные 350 млрд рублей поступлений по налогу на добавленную стоимость в 2026 году после изменения налоговой нагрузки. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на съезде РСПП.

— Мы видим плюс примерно 350 млрд рублей поступлений в виде налога на добавленную стоимость от тех 300 тыс. компаний, которые попали под НДС с оборотом до 60 млн рублей, — заявил Егоров.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть671.4
  • Нижнекамскнефтехим80
  • Казаньоргсинтез67.2
  • КАМАЗ80
  • Нижнекамскшина37.8
  • Таттелеком0.662