Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Российский рынок акций в пятницу снизился на фоне инфляционных рисков и неопределенности вокруг переговоров по Украине

Российский рынок акций в пятницу завершил торги снижением по большинству «голубых фишек» вслед за внешними фондовыми площадками. Давление на рынок оказали опасения ускорения мировой инфляции и сохраняющаяся неопределенность вокруг переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет Интерфакс.

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,2% — до 2789,61 пункта, опустившись ниже отметки 2800 пунктов и обновив минимум с конца февраля. Индекс РТС при этом вырос на 0,02% и составил 1082,99 пункта.

Сдерживающим фактором для падения рынка выступила дорожающая нефть на фоне рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке.

Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции ММК (-4,7%), «ВК» (-3,6%), а также «Сургутнефтегаза» (-3,1%) и его привилегированные бумаги (-3,2%).

По итогам недели индекс Мосбиржи снизился на 2,6%, тогда как индекс РТС вырос на 0,8% на фоне снижения официального курса доллара от Банка России на 2,85 рубля.



Ариана Ранцева