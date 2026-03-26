Операции с валютой и золотом приостановлены до уточнения параметров базовой цены на нефть

Минфин России уточнит объем отложенной покупки и продажи после изменения базовой цены нефти

Минфин РФ приостановил операции с валютой в рамках бюджетного правила на март 2026 года и рассматривает возможность продления меры до стабилизации ситуации на рынке. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах съезда РСПП в Национальном центре «Россия», пишет ТАСС.

По его словам, первоначально приостановка была рассчитана на один месяц. Сейчас подготовлено предложение о продлении периода остановки операций до момента прояснения ситуации на рынке.

Ранее Минфин сообщал, что действие бюджетного правила приостановлено до лета 2026 года. В марте ведомство не проводило операции по покупке и продаже валюты и золота из-за планируемого изменения параметра базовой цены нефти. После возобновления операций объем отложенных сделок будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.



Ариана Ранцева