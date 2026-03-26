Банк России установил курс доллара на уровне 82,1314 рубля
Курс вырос на 1,41 рубля по сравнению с предыдущим значением, сообщили в ЦБ
Банк России установил на 27 марта 2026 года официальный курс доллара на уровне 82,1314 рубля, что на 1,41 рубля выше предыдущего значения.
Официальный курс евро поднялся на 1,19 рубля и составил 95,0038 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 20,54 копейки, достигнув 11,9001 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».