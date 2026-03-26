Банк России установил курс доллара на уровне 82,1314 рубля

18:11, 26.03.2026

Курс вырос на 1,41 рубля по сравнению с предыдущим значением, сообщили в ЦБ

Банк России установил курс доллара на уровне 82,1314 рубля
Банк России установил на 27 марта 2026 года официальный курс доллара на уровне 82,1314 рубля, что на 1,41 рубля выше предыдущего значения.

Официальный курс евро поднялся на 1,19 рубля и составил 95,0038 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 20,54 копейки, достигнув 11,9001 рубля.

Ариана Ранцева

