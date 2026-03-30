МВФ предупредил о риске мировой инфляции из-за дорогой нефти и продовольствия

Высокие цены на энергоносители и продукты могут замедлить экономический рост и повысить стоимость услуг

Фото: Динар Фатыхов

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что сохранение высоких цен на энергоносители и продовольствие может вызвать инфляцию во всем мире, пишет ТАСС.

В исследовании фонда анализируются последствия американо-израильской военной операции против Ирана для энергетики, торговли и финансов. В документе отмечается, что исторически рост цен на нефть ускорял инфляцию и замедлял экономический рост, поскольку повышались транспортные и производственные расходы, отражавшиеся на стоимости промышленных товаров и услуг.

Специалисты МВФ подчеркнули, что страны с недавно стабилизированной инфляцией или с трудностями в контроле роста цен могут столкнуться с новым периодом ценового давления.

Кроме того, эксперты фонда предупреждают о возможном дефиците промышленных материалов, включая экспорт гелия из стран Персидского залива и никеля из Индонезии, где возможен дефицит серы, необходимой для обработки металла.

Ариана Ранцева