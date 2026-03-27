Новости экономики

12:24 МСК
Новости раздела
Экономика

Банк Казани вошел в список 100 надежных банков России по версии Forbes — 2026

11:25, 27.03.2026

Для клиентов Банка Казани попадание в рейтинг Forbes означает дополнительный уровень уверенности

Банк Казани вошел в список 100 надежных банков России по версии Forbes — 2026
Фото: Максим Платонов

Банк Казани вошел в престижный рейтинг 100 самых надежных банков России, составленный журналом Forbes в 2026 году. Полный список опубликован на сайте издания.

Ежегодный рейтинг Forbes — один из наиболее авторитетных ориентиров для частных и корпоративных клиентов, выбирающих устойчивые и прозрачные финансовые организации. При формировании списка эксперты журнала опираются на:

  • оценки аккредитованных Банком России рейтинговых агентств (АКРА, «Эксперт РА», НКР, НРА);
  • ключевые финансовые показатели: размер и динамику активов, капитал, ликвидность;
  • устойчивость к внешним вызовам и макроэкономическим изменениям;
  • прозрачность структуры собственности;
  • качество корпоративного управления и репутацию банка.

Включение Банка Казани в топ‑100 подтверждает его финансовую стабильность и соответствие высоким стандартам надежности. Это результат последовательной стратегии, сочетающей консервативный подход к управлению рисками с внедрением современных технологий и расширением линейки клиентских сервисов.

«Мы рады, что Forbes отметил Банк Казани в числе самых надежных финансовых организаций страны, — подчеркнул председатель правления Банка Казани Олег Бачурин. — Это признание мотивирует нас продолжать развивать надежные и удобные продукты для наших клиентов, сохраняя финансовую устойчивость и прозрачность во всех операциях».

Для клиентов Банка Казани попадание в рейтинг Forbes означает дополнительный уровень уверенности: их средства размещены в банке, который прошел независимую экспертную оценку и соответствует строгим критериям надежности, принятым на международном уровне.

Напомним, что на днях российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» на уровне BB+(RU), прогноз «Стабильный».

«Стабильный» прогноз отражает уверенность агентства в том, что Банк сохранит текущие параметры бизнес‑модели, капитализации и прибыльности. Банк имеет комфортный запас по регуляторным нормативам достаточности капитала.

Что касается основных предложений Банка Казани на рынке финансовых услуг, то это, в первую очередь, привлекательные программы для клиентов. Например, одно из новых направлений — «Кредит на приобретение коммерческой недвижимости». Главной отличительной особенностью нового продукта является адаптивная процентная ставка.
Сегодня Банк Казани предоставляет линейку кредитных продуктов для юридических лиц под разные цели и запросы.

Банк Казани занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая привлекательные условия клиентам. В продаже всегда солидный список мировых валют, а также услуга бронирования.

Одна из важнейших частей стратегии банка — это расширение сети отделений. Они уже есть не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Москве. Банк Казани продолжит укреплять свои позиции на рынке, делая ставку на долгосрочные отношения с клиентами и внедрение инновационных решений в сфере финансовых услуг.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть679.1
  • Нижнекамскнефтехим80.4
  • Казаньоргсинтез66.9
  • КАМАЗ80.2
  • Нижнекамскшина38.1
  • Таттелеком0.662