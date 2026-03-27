Банк Казани вошел в список 100 надежных банков России по версии Forbes — 2026
Для клиентов Банка Казани попадание в рейтинг Forbes означает дополнительный уровень уверенности
Банк Казани вошел в престижный рейтинг 100 самых надежных банков России, составленный журналом Forbes в 2026 году. Полный список опубликован на сайте издания.
Ежегодный рейтинг Forbes — один из наиболее авторитетных ориентиров для частных и корпоративных клиентов, выбирающих устойчивые и прозрачные финансовые организации. При формировании списка эксперты журнала опираются на:
- оценки аккредитованных Банком России рейтинговых агентств (АКРА, «Эксперт РА», НКР, НРА);
- ключевые финансовые показатели: размер и динамику активов, капитал, ликвидность;
- устойчивость к внешним вызовам и макроэкономическим изменениям;
- прозрачность структуры собственности;
- качество корпоративного управления и репутацию банка.
Включение Банка Казани в топ‑100 подтверждает его финансовую стабильность и соответствие высоким стандартам надежности. Это результат последовательной стратегии, сочетающей консервативный подход к управлению рисками с внедрением современных технологий и расширением линейки клиентских сервисов.
«Мы рады, что Forbes отметил Банк Казани в числе самых надежных финансовых организаций страны, — подчеркнул председатель правления Банка Казани Олег Бачурин. — Это признание мотивирует нас продолжать развивать надежные и удобные продукты для наших клиентов, сохраняя финансовую устойчивость и прозрачность во всех операциях».
Для клиентов Банка Казани попадание в рейтинг Forbes означает дополнительный уровень уверенности: их средства размещены в банке, который прошел независимую экспертную оценку и соответствует строгим критериям надежности, принятым на международном уровне.
Напомним, что на днях российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» на уровне BB+(RU), прогноз «Стабильный».
«Стабильный» прогноз отражает уверенность агентства в том, что Банк сохранит текущие параметры бизнес‑модели, капитализации и прибыльности. Банк имеет комфортный запас по регуляторным нормативам достаточности капитала.
Что касается основных предложений Банка Казани на рынке финансовых услуг, то это, в первую очередь, привлекательные программы для клиентов. Например, одно из новых направлений — «Кредит на приобретение коммерческой недвижимости». Главной отличительной особенностью нового продукта является адаптивная процентная ставка.
Сегодня Банк Казани предоставляет линейку кредитных продуктов для юридических лиц под разные цели и запросы.
Банк Казани занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая привлекательные условия клиентам. В продаже всегда солидный список мировых валют, а также услуга бронирования.
Одна из важнейших частей стратегии банка — это расширение сети отделений. Они уже есть не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Москве. Банк Казани продолжит укреплять свои позиции на рынке, делая ставку на долгосрочные отношения с клиентами и внедрение инновационных решений в сфере финансовых услуг.
