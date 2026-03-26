Российский рынок акций снизился на фоне падения металлов и инфляции
Индекс МосБиржи опустился до 2822,84 пункта, обновив минимумы на закрытие за три недели
Российский рынок акций в четверг снизился на фоне подешевевших металлов, ускорения инфляции и паузы в переговорах по украинскому урегулированию, сообщает «Интерфакс».
Индекс МосБиржи опустился до 2822,84 пункта, потеряв 0,6% и обновив минимум на закрытие за три недели с 4 марта. Индекс РТС снизился на 2,3%, до 1082,72 пункта. Среди лидеров падения — акции НОВАТЭКа (-4,1%), МКБ (-4,1%), ПАО «Группа Позитив» (-2,3%) и Норникеля (-2%). На сдерживание продаж повлияла подорожавшая нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта.
