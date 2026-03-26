Володин заявил о замедлении экономики из-за высокой ставки ЦБ

По его словам, при снижении инфляции до 4% важно сохранить баланс между денежно-кредитной политикой и развитием экономики

Вячеслав Володин заявил, что российская экономика развивается медленнее из-за высокой ключевой ставки Банка России. Об этом он сказал на пленарном заседании Государственной думы, где рассматривается отчет регулятора за 2025 год.

По словам Володина, при проведении денежно-кредитной политики необходимо сохранять баланс между задачей снижения инфляции и развитием экономики. Он отметил, что при достижении цели по инфляции на уровне 4% экономика может потерять темпы роста из-за высокой ключевой ставки.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя отчет, заявила, что экономику нельзя развивать за счет средств граждан. По ее словам, широкая выдача «дешевых денег», то есть кредитов, может привести к росту инфляции.

Набиуллина добавила, что увеличение инвестиций само по себе не обеспечивает экономического развития — для этого необходим рост производительности труда.

Ариана Ранцева