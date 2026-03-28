Стиральные машины в Татарстане подешевели на 12,4% за год

06:30, 28.03.2026

Данная бытовая техника в республике стоит дешевле, чем в среднем по стране

Стиральные машины в Татарстане подешевели на 12,4% за год
По итогам февраля 2026 года средняя стоимость стиральной машины в Татарстане составила 29 257 рублей. По сравнению с февралем 2025-го данная сумма снизилась на 12,41%, следует из данных Росстата.

В среднем по России стиральные машины в феврале текущего года стоили 32,4 тыс. рублей. За год этот ценник уменьшился на 7,4%.

Напомним, что 28 марта отмечается День рождения стиральной машины. Именно в этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для стирки, а в 1851-м Джеймс Кинг изобрел первую стиральную машину с вращающимся барабаном.

Ранее сообщалось, что кофе в Татарстане подорожал за год на 33%.

Никита Егоров

