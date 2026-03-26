ЦБ заявил о переоценке ряда компаний при IPO в 2024–2025 годах

По данным регулятора, только 7 из 19 эмитентов смогли увеличить стоимость акций после размещения

Падение капитализации ряда российских компаний после первичных размещений в 2024—2025 годах связано не только с общей динамикой фондового рынка, но и с изначально завышенной оценкой при выходе на IPO. Об этом говорится в докладе Банка России «Публичные размещения и предложения акций: итоги 2025 года».

По данным регулятора, отрицательная курсовая доходность акций отдельных эмитентов объясняется также снижением инвестиционной активности на фондовом рынке со второго полугодия 2025 года. При этом в некоторых сделках стоимость компаний при размещении не соответствовала их финансовым результатам.

Согласно докладу, только 7 из 19 эмитентов, проведших IPO в 2024—2025 годах, смогли увеличить стоимость своих акций по сравнению с первоначальной ценой. Некоторые компании демонстрировали нестабильные финансовые результаты, включая снижение прибыли и убытки.

Средняя расчетная доходность акций, размещенных на IPO в 2025 году, на краткосрочном горизонте была отрицательной. В первый день после размещения цена акций в среднем снижалась примерно на 5%. На этом фоне инвесторы, особенно квалифицированные, в течение первых 30 торговых дней после IPO сокращали свои доли, реализуя краткосрочную стратегию.

Всего в 2025 году на российском рынке прошло 4 IPO и 5 SPO. Объем привлеченных средств вырос на 23%, по сравнению с 2024 годом, и составил 125,2 млрд рублей, однако рост был обеспечен главным образом одним крупным вторичным размещением. При этом число сделок сократилось: в 2024 году состоялось 15 IPO и 4 SPO.

Ариана Ранцева