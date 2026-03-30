Доход бюджета Набережных Челнов от налогов увеличился на 18,6% в 2025 году

Из полученной суммы город отправил 117 млрд рублей в бюджет России

В 2025 году в бюджет Набережных Челнов поступило 166 млрд рублей налогов. Это на 18,6% или на 26 млрд рублей больше, чем за 2024-й, сообщила начальник налоговой инспекции города Диана Сагетдинова на совещании хозяйственных руководителей.

Из этой суммы город отправил 117 млрд рублей в бюджет России, 38 млрд — в бюджет республики, 11 млрд — в бюджет автограда, а 53 млрд — во внебюджетные фонды.

Большую часть поступлений обеспечили НДФЛ (8,29 млрд), упрощенная система налогообложения (1,23 млрд), а также патентная система (293 млн). При этом более 5 тыс. горожан получили налоговые льготы — более 17 млн рублей.

Помимо этого, у горожан по итогам прошлого года снизилась задолженность по налогам, отметили на совещании.

Никита Егоров