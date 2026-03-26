Минфин и ФНС обсудили меры по сбалансированности бюджета

Силуанов и Егоров представили планы по укреплению доходной базы и обелению экономики на съезде РСПП

Фото: Динар Фатыхов

На XXXV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр финансов РФ Антон Силуанов и руководитель ФНС России Даниил Егоров обсудили меры по обеспечению сбалансированности бюджета и обелению экономики.

Силуанов подчеркнул, что для поддержания баланса бюджета важно укреплять доходную базу и улучшать администрирование налогов. Среди мер — контроль за товарами из ЕАЭС, регулирование цен на импорт и выравнивание налогообложения в электронной торговле.

Егоров сообщил, что благодаря обмену данными с маркетплейсами бюджет получил более 200 млрд рублей неуплаченных ранее налогов без проведения проверок. Также с 2027 года планируется запуск проекта по контролю безналичных платежей в рознице, что позволит покрыть 83—84% оборота розницы и включить их в налоговую базу.

Ариана Ранцева