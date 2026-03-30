Группа Совкомбанка стала лидером «Народного рейтинга» Банки.ру в трех категориях

15:11, 30.03.2026

Клиентский опыт внутри группы воспринимается пользователями как сильная сторона сразу в нескольких направлениях — банковском, страховом и инвестиционном.

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

По итогам 2025 года группа Совкомбанка заняла первые места сразу в трех категориях «Народного рейтинга» Банки.ру:

  • №1 в Народном рейтинге банков;
  • №1 в Народном рейтинге страховых компаний;
  • №1 в Народном рейтинге инвестиционных компаний.

Для финансового рынка это важный показатель: пользователи все чаще выбирают банк не только по продуктовым условиям, но и по качеству клиентского пути. Удобство цифровых сервисов, скорость поддержки, понятные процессы и общее качество взаимодействия становятся не менее значимыми, чем классические параметры продукта.

Победа сразу в трех категориях показывает, что клиентский опыт внутри группы воспринимается пользователями как сильная сторона сразу в нескольких направлениях — банковском, страховом и инвестиционном.

«Мы благодарны клиентам за доверие, высокую оценку и обратную связь. Победа сразу в трех категориях “Народного рейтинга” Банки.ру подтверждает, что развитие сервиса, продуктов и клиентского опыта действительно важно для людей. Для нас это и признание работы команды, и стимул продолжать улучшать клиентский путь во всех ключевых направлениях», — отметил руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.

Итоги XIX премии Банки.ру подвели 27 марта в Москве. Для рынка это еще одно подтверждение того, что именно клиентский опыт становится одним из главных факторов доверия и выбора финансового бренда.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».

