Группа Совкомбанка стала лидером «Народного рейтинга» Банки.ру в трех категориях
Клиентский опыт внутри группы воспринимается пользователями как сильная сторона сразу в нескольких направлениях — банковском, страховом и инвестиционном.
По итогам 2025 года группа Совкомбанка заняла первые места сразу в трех категориях «Народного рейтинга» Банки.ру:
- №1 в Народном рейтинге банков;
- №1 в Народном рейтинге страховых компаний;
- №1 в Народном рейтинге инвестиционных компаний.
Для финансового рынка это важный показатель: пользователи все чаще выбирают банк не только по продуктовым условиям, но и по качеству клиентского пути. Удобство цифровых сервисов, скорость поддержки, понятные процессы и общее качество взаимодействия становятся не менее значимыми, чем классические параметры продукта.
Победа сразу в трех категориях показывает, что клиентский опыт внутри группы воспринимается пользователями как сильная сторона сразу в нескольких направлениях — банковском, страховом и инвестиционном.
«Мы благодарны клиентам за доверие, высокую оценку и обратную связь. Победа сразу в трех категориях “Народного рейтинга” Банки.ру подтверждает, что развитие сервиса, продуктов и клиентского опыта действительно важно для людей. Для нас это и признание работы команды, и стимул продолжать улучшать клиентский путь во всех ключевых направлениях», — отметил руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.
Итоги XIX премии Банки.ру подвели 27 марта в Москве. Для рынка это еще одно подтверждение того, что именно клиентский опыт становится одним из главных факторов доверия и выбора финансового бренда.
Реклама. ПАО «Совкомбанк».
