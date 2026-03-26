В России курьеры зарабатывают на 12% больше, чем специалисты с высшим образованием

Зарплата у курьеров в России в среднем на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Об этом пишет RT со ссылкой на SuperJob.

Также курьеры в среднем зарабатывают на 27% больше, чем россияне без высшего образования.

Согласно исследованию, зарплатные предложения у курьеров в Москве при полной занятости составляют 137 тыс. рублей, у специалистов с высшим образованием — 120 тыс. рублей, без высшего образования — 100 тыс. рублей.

Причем за год зарплаты у доставщиков выросли на 5%, а сезонное повышение с января по март 2026-го составило 10% в связи с повышенным спросом перед праздниками.

Никита Егоров