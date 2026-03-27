В Татарстане яйца подорожали более чем на 3% за неделю

В Татарстане за период с 16 по 23 марта яйца подорожали на 3,3%, до 93 рублей за «десяток». Такие данные приводит Татарстанстат.

При этом 1 кг сахара, сметаны и 1 литр молока (пастеризованное 2,5—3,2% жирности) подорожали менее чем на 1,5%. Цены на эти продукты составил 64,2 рубля, 306,4 рубля и 103,3 рубля соответственно.

Помидоры, в свою очередь, подорожали на 3,2%, до 268,8 рубля за кило. Цены на лук, картофель, капусту белокочанную и свеклу увеличились почти на 3%.

Напомним, что 12 апреля в России отметят православную Пасху (католическая отмечается 5 апреля).

Никита Егоров