В Татарстане яйца подорожали более чем на 3% за неделю
В России 12 апреля отметят православную Пасху
В Татарстане за период с 16 по 23 марта яйца подорожали на 3,3%, до 93 рублей за «десяток». Такие данные приводит Татарстанстат.
При этом 1 кг сахара, сметаны и 1 литр молока (пастеризованное 2,5—3,2% жирности) подорожали менее чем на 1,5%. Цены на эти продукты составил 64,2 рубля, 306,4 рубля и 103,3 рубля соответственно.
Помидоры, в свою очередь, подорожали на 3,2%, до 268,8 рубля за кило. Цены на лук, картофель, капусту белокочанную и свеклу увеличились почти на 3%.
Напомним, что 12 апреля в России отметят православную Пасху (католическая отмечается 5 апреля).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».