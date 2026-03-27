В ОЭЗ «Алабуга» создали 11 тыс. рабочих мест за 9 месяцев 2025 года

07:45, 27.03.2026

В 2025-м власти увеличили сумму возмещения затрат на создание и модернизацию объектов с 13,9 млрд до 45,3 млрд рублей

В ОЭЗ «Алабуга» создали 11 тыс. рабочих мест, а также в разы увеличили выручку резидентов. Таких результатов достигли по итогам января-сентября 2025 года. В целом особая экономическая зона и ее производственно-образовательный центр «Алабуга Политех» отличаются высокими достижениями, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

В пресс-службе отметили, что российское правительство содействует развитию инфраструктуры данной экономической зоны. Так, в 2025-м власти увеличили сумму возмещения затрат на создание и модернизацию объектов с 13,9 млрд до 45,3 млрд рублей.

По словам самого Чернышенко, который высоко оценил их инфраструктуру, ОЭЗ, «Алабуга» демонстрирует уверенный рост и входит в число лидеров нацрейтинга инвестпривлекательности. Он отметил, что Россия благодаря «Алабуге» получает высококвалифицированных специалистов под конкретные потребности предприятий. Причем ребята получают потенциальное трудоустройство уже с первых курсов.

На сегодняшний день в производственно-образовательном центре «Алабуга Политех» учится свыше 5 тыс. человек. Подготовка студентов проводится по 19 направлениям: от робототехники до педагогики начальных классов.

Никита Егоров

