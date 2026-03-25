Индекс Мосбиржи превысил 2840 пунктов на фоне роста металлов

Рынок реагировал на падение нефти, рост металлов и ожидания возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Российский рынок акций в среду показал умеренный рост на фоне падения цен на нефть и надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Индекс Московской биржи превысил 2840 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2840,14 пункта (+0,1%), индекс РТС — 1108,42 пункта (+0,4%).

Лидерами роста стали акции Группы Позитив (+2,7%), Южуралзолото (+2%) и Яндекс (+1,5%). В то же время бумаги АЛРОСА, Роснефть и НОВАТЭК подешевели на 1,6% каждая.

На динамику рынка также повлияли рост цен на металлы и ожидание возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине.



Ариана Ранцева