В феврале татарстанцы взяли кредитов на 7 млрд рублей меньше, чем в январе

Республика заняла шестое место среди регионов России по объему кредитования

В феврале 2026 года Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему кредитования. За второй месяц зимы 2% жителей республики оформили новый кредит — всего было выдано 79,7 тыс. займов на общую сумму 25,1 млрд рублей.

По сравнению с январем количество выданных кредитов снизилось на 1%, а объем — на 22%. Об этом сообщили эксперты из Объединенного кредитного бюро.

Выше Татарстана в рейтинге расположились крупнейшие регионы страны. Лидером стала Москва, где за февраль оформили 202,2 тыс. кредитов на 85,59 млрд рублей. На втором месте — Московская область. Санкт‑Петербург занял третью строчку. Далее следуют Краснодарский край и Свердловская область.

В целом по России в феврале количество розничных кредитов осталось практически на уровне предыдущего месяца: 2,9 млн ссуд против 2,9 млн в январе. По сравнению с февралем 2025 года, когда было выдано 2,7 млн кредитов, рост составил 9%. Объем розничного кредитования в феврале сократился до 798,7 млрд рублей, что на 12% ниже январского показателя (912,5 млрд).

Рената Валеева