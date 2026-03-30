Госдума заказала исследование причин инфляции в России за 1,5 млн рублей

В исследовании будут анализировать как шоки спроса и предложения, так и эффективность мер Банка России и правительства

Аппарат Госдумы заключил контракт на проведение экспертно-аналитического исследования причин и факторов инфляции в России. Стоимость работ составила 1,465 млн рублей, средства выделены из бюджета РФ, свидетельствуют данные госзакупки.

Исполнителем исследования выступило петербургское ООО «ДиректКонсалт». Компания должна подготовить итоговый аналитический отчет объемом не менее 10 авторских листов, а также аннотацию и презентацию.

В рамках исследования предусмотрено изучение монетарных и немонетарных причин инфляции, анализ шоков спроса и предложения, оценка эффективности инструментов Банка России и правительства, а также прогнозирование инфляционных рисков. Кроме того, будут разработаны рекомендации по повышению эффективности денежно-кредитной и бюджетной политики.

Итоговый отчет должен быть представлен к 31 августа 2026 года, а материалы — к середине сентября. Результаты исследования планируется использовать в работе Госдумы.

Ранее «Реальное время» писало, что инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%.

