В Татарстане начали выдавать ипотеку под 3% жителям села и участникам СВО
Снижение ключевой ставки «разморозило» не действовавшую почти весь 2025 год льготную программу
Cпустя полгода после официального анонсирования в России все же заработала программа «Сельской ипотеки» с новыми условиями. Теперь кредит под три процента могут получить не только жители села и работники АПК, но и участники СВО, а также их семьи и вдовы. К сожалению, для остальных жителей Татарстана, не попадающих в эти категории, программа стала недоступной. В республике купить и построить дом по сельской ипотеке можно в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском и Верхнеуслонском районах. Подробнее о программе — в материале «Реального времени».
В Татарстане возобновили прием заявок по сельской ипотеке
Как уточнили «Реальному времени» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, в 2025 году в республике по старым условиям выдали всего четыре кредита на 18,3 млн рублей, а по новым — заявки не принимали до конца сентября. Фактически программа стояла на стопе.
Между тем Татарстан входит в число регионов-лидеров России по объему выдачи сельской ипотеки. Всего за период реализации программы с 2020 по 2024 год в регионе было выдано 5,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 17,1 млрд рублей. В 2024 году в Татарстане было выдано 777 сельских ипотек почти на 4 млрд рублей.
Выдает сельскую ипотеку в Татарстане только одна уполномоченная кредитная организация — Россельхозбанк (РСХБ). В пресс-службе банка «Реальному времени» уточнили, что заявки по программе кредитования «Сельская ипотека» начали принимать с 29 сентября 2025 года.
Но теперь программа стала для многих недоступной. Изменились требования к потенциальному заемщику. Сейчас на сельскую ипотеку могут подать заявку сотрудники следующих организаций:
- организация/индивидуальный предприниматель в сфере агропромышленного комплекса, доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70% за календарный год;
- организации, подведомственные МСХ/Федеральному агентству по рыболовству/Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- организации социальной сферы, осуществляющие деятельность на сельских территориях;
- организации в органах местного самоуправления на сельских территориях;
- участники СВО;
- супруг/а участника СВО;
- супруг/а погибшего участника СВО.
Ранее после подписания кредитного договора у заемщиков было требование о подтверждении постоянной прописки в приобретенном или построенном жилом доме в течение пяти лет. Это требование сохранилось, но к нему добавилось требование о подтверждении трудоустройства в течение пяти лет в организации вышеуказанной сферы, подчеркнули в банке.
Сельскую ипотеку можно взять в районах вокруг Казани
Сельская ипотека сегодня действует в ряде районов, расположенных рядом с Казанью: Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском и Верхнеуслонском.
Средства кредита можно направить либо на приобретение готового жилого дома, либо на строительство или покупку земельного участка для ИЖС с привлечением аккредитованной подрядной организации (без использования эскроу-счетов). Также программа дает возможность приобрести квартиру в новостройке в опорном населенном пункте в многоквартирных домах высотой не более пяти этажей.
«Речь не о выделенных лимитах — используют остатки средств»
Первоначальный взнос для участия в ипотечной программе составит от 30% от стоимости недвижимости. С момента запуска «Сельской ипотеки» улучшить жилищные условия смогли 117 тысяч российских семей, на эти цели были выделены 321,8 млрд рублей, сообщили в кредитной организации.
Условия программы всегда были очень привлекательными, поэтому получить кредит по ней было сложно — лимиты заканчивались быстро. Часто заявки не принимали из-за их отсутствия.
«Программа действительно отличная и подходит в том числе и для инвестиций», — резюмировала эксперт.
Директор компании «Флэт» Руслан Хабибрахманов подтвердил, что программа в Татарстане действительно заработала, заявки по ней пока одобряют достаточно быстро — рассмотрение занимает всего три-пять дней.
