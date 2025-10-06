В Татарстане начали выдавать ипотеку под 3% жителям села и участникам СВО

Снижение ключевой ставки «разморозило» не действовавшую почти весь 2025 год льготную программу

Фото: Реальное время

Cпустя полгода после официального анонсирования в России все же заработала программа «Сельской ипотеки» с новыми условиями. Теперь кредит под три процента могут получить не только жители села и работники АПК, но и участники СВО, а также их семьи и вдовы. К сожалению, для остальных жителей Татарстана, не попадающих в эти категории, программа стала недоступной. В республике купить и построить дом по сельской ипотеке можно в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском и Верхнеуслонском районах. Подробнее о программе — в материале «Реального времени».

В Татарстане возобновили прием заявок по сельской ипотеке

Как уточнили «Реальному времени» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, в 2025 году в республике по старым условиям выдали всего четыре кредита на 18,3 млн рублей, а по новым — заявки не принимали до конца сентября. Фактически программа стояла на стопе.

Между тем Татарстан входит в число регионов-лидеров России по объему выдачи сельской ипотеки. Всего за период реализации программы с 2020 по 2024 год в регионе было выдано 5,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 17,1 млрд рублей. В 2024 году в Татарстане было выдано 777 сельских ипотек почти на 4 млрд рублей.

Как уточнили в Минсельхозе РТ, в 2025 году по старым условиям выдали всего четыре кредита на 18,3 млн рублей, а по новым — заявки не принимали до конца сентября. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выдает сельскую ипотеку в Татарстане только одна уполномоченная кредитная организация — Россельхозбанк (РСХБ). В пресс-службе банка «Реальному времени» уточнили, что заявки по программе кредитования «Сельская ипотека» начали принимать с 29 сентября 2025 года.

Но теперь программа стала для многих недоступной. Изменились требования к потенциальному заемщику. Сейчас на сельскую ипотеку могут подать заявку сотрудники следующих организаций:

организация/индивидуальный предприниматель в сфере агропромышленного комплекса, доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70% за календарный год;

организации, подведомственные МСХ/Федеральному агентству по рыболовству/Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

организации социальной сферы, осуществляющие деятельность на сельских территориях;

организации в органах местного самоуправления на сельских территориях;

участники СВО;

супруг/а участника СВО;

супруг/а погибшего участника СВО.

Выдает сельскую ипотеку в Татарстане только Россельхозбанк, в его пресс-службе уточнили, что заявки по «Сельской ипотеке» начали принимать с 29 сентября. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее после подписания кредитного договора у заемщиков было требование о подтверждении постоянной прописки в приобретенном или построенном жилом доме в течение пяти лет. Это требование сохранилось, но к нему добавилось требование о подтверждении трудоустройства в течение пяти лет в организации вышеуказанной сферы, подчеркнули в банке.

Сельскую ипотеку можно взять в районах вокруг Казани

Сельская ипотека сегодня действует в ряде районов, расположенных рядом с Казанью: Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском и Верхнеуслонском.

Сельская ипотека сегодня действует в ряде районов, расположенных рядом с Казанью, — Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском и Верхнеуслонском. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Выдача льготного кредитования стала возможной благодаря перераспределению имеющегося в РСХБ лимита за счет снижения ключевой ставки. Актуальные требования программы позволяют получить ипотечный кредит на льготных условиях до 6 млн рублей сроком до 25 лет, — прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Средства кредита можно направить либо на приобретение готового жилого дома, либо на строительство или покупку земельного участка для ИЖС с привлечением аккредитованной подрядной организации (без использования эскроу-счетов). Также программа дает возможность приобрести квартиру в новостройке в опорном населенном пункте в многоквартирных домах высотой не более пяти этажей.

«Речь не о выделенных лимитах — используют остатки средств»

Первоначальный взнос для участия в ипотечной программе составит от 30% от стоимости недвижимости. С момента запуска «Сельской ипотеки» улучшить жилищные условия смогли 117 тысяч российских семей, на эти цели были выделены 321,8 млрд рублей, сообщили в кредитной организации.

Средства кредита можно направить либо на приобретение готового жилого дома, либо на строительство или покупку земельного участка для ИЖС. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Условия программы всегда были очень привлекательными, поэтому получить кредит по ней было сложно — лимиты заканчивались быстро. Часто заявки не принимали из-за их отсутствия.

Глава компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова советует татарстанцам поторопиться с подачей заявок: «Обратите внимание, что, несмотря на то, что прием заявок возобновили, речь идет не о вновь выделенных лимитах на программу. Пока используют остатки благодаря перераспределению имеющегося в РСХБ лимита за счет снижения ключевой ставки, а это значит, что количество средств ограничено».

«Программа действительно отличная и подходит в том числе и для инвестиций», — резюмировала эксперт.

Директор компании «Флэт» Руслан Хабибрахманов подтвердил, что программа в Татарстане действительно заработала, заявки по ней пока одобряют достаточно быстро — рассмотрение занимает всего три-пять дней.