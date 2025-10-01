Как не было порядка, так и не будет: что ждет рынок такси после введения «зеленого» списка авто

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», разошлись во мнениях

Фото: Артем Дергунов

Минпромторг России опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», разошлись во мнениях. Одни ожидают возвращения «серых» частников, вторые — повышения стоимости поездки, а третьи уверены, что ничего не изменится. Подробнее — в материале.

Cписок будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов.

Минпромторг России опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В список вошли транспортные средства шести отечественных производителей, включая более 20 моделей различных классов: от седанов до внедорожников.

В перечень включены автомобили Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Среди них представлены как традиционные автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды, а также электромобили.

Министерство подчеркивает, что список будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов.

«Отбивать» стоимость покупки подходящих машин будут за счет пассажира

Автоюрист Владлен Копвиллем считает, что любое ограничение приведет к повышению цен. По его мнению, все таксопарки обязаны будут продавать машины, которые не попали в этот список, и покупать новые.

— Сейчас будет такой эпизод: все таксопарки обязаны будут продавать машины, которые не попали в этот список, и покупать новые. То есть им где-то деньги надо взять, эти машины надо «отбить», соответственно, будет дороже. По поездке — всегда за все платит конечный покупатель. Еще повышается утильсбор, который идет всем производителям, но половину всех денег получает АвтоВАЗ. Учитывая, что машины некачественные, честно говоря, я считаю, что это будет повышение цен. В итоге будет рынок разрешенных такси и будет рынок «серого» такси. Многие частники, работающие через агрегаторы, официально не смогут продолжать свою деятельность, — резюмировал Копвиллем в разговоре с «Реальным временем».

Большинство таксистов вынуждены подрабатывать

Василий Суворов, представитель Объединенной ассоциации таксистов России, дает более оптимистичный прогноз развития событий. Он подчеркивает, что для изменений есть еще пять лет.

— Пять лет еще будут двигаться те машины, которые уже сейчас в реестре, или они войдут туда до 1 марта. При этом резкого роста цен не произойдет. Цена будет потихоньку расти, но не влетит в космос, — утверждает эксперт.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению Василия Суворова, 70% водителей такси — это нелегальные подработчики, а большинство водителей приходят в профессию от безвыходности положения.

Как не было порядка в этой сфере, так и не будет

Луиза Бадреева, победительница профессионального конкурса среди водителей такси, также поделилась своим видением ситуации.

— Порядка как не было в этой сфере, так и не будет». Бизнесу переживать смысла нет, поскольку договоры заключаются не как с такси, а как с наймом водителя вместе с машиной. Все парки максимально постараются поменять на те машины, которые их устраивают, — отмечает Бадреева.

По ее словам, больше пяти лет все равно машина в такси не выдерживает, какой бы автомобиль ни был, из-за интенсивной эксплуатации.