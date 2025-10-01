Как не было порядка, так и не будет: что ждет рынок такси после введения «зеленого» списка авто
Минпромторг России опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», разошлись во мнениях. Одни ожидают возвращения «серых» частников, вторые — повышения стоимости поездки, а третьи уверены, что ничего не изменится. Подробнее — в материале.
Cписок будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов.
Минпромторг России опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. В список вошли транспортные средства шести отечественных производителей, включая более 20 моделей различных классов: от седанов до внедорожников.
В перечень включены автомобили Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Среди них представлены как традиционные автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды, а также электромобили.
Министерство подчеркивает, что список будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов.
«Отбивать» стоимость покупки подходящих машин будут за счет пассажира
Автоюрист Владлен Копвиллем считает, что любое ограничение приведет к повышению цен. По его мнению, все таксопарки обязаны будут продавать машины, которые не попали в этот список, и покупать новые.
Большинство таксистов вынуждены подрабатывать
Василий Суворов, представитель Объединенной ассоциации таксистов России, дает более оптимистичный прогноз развития событий. Он подчеркивает, что для изменений есть еще пять лет.
— Пять лет еще будут двигаться те машины, которые уже сейчас в реестре, или они войдут туда до 1 марта. При этом резкого роста цен не произойдет. Цена будет потихоньку расти, но не влетит в космос, — утверждает эксперт.
По мнению Василия Суворова, 70% водителей такси — это нелегальные подработчики, а большинство водителей приходят в профессию от безвыходности положения.
Как не было порядка в этой сфере, так и не будет
Луиза Бадреева, победительница профессионального конкурса среди водителей такси, также поделилась своим видением ситуации.
По ее словам, больше пяти лет все равно машина в такси не выдерживает, какой бы автомобиль ни был, из-за интенсивной эксплуатации.
