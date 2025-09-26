В Волгу выпустили 43 тысячи мальков краснокнижной стерляди

На берегу Куйбышевского водохранилища прошла масштабная экологическая акция.

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

На берегу Куйбышевского водохранилища прошла масштабная экологическая акция. Сотрудники казанского предприятия СИБУРа вместе с представителями природоохранных ведомств и детьми выпустили в Волгу 43 тысячи мальков стерляди, занесенной в Красную книгу Татарстана. За тем, как двухмесячные мальки отправляются в большое плавание, наблюдал корреспондент «Реального времени».

Стерлядь возвращается в Волгу

43 тысячи мальков стерляди пополнили водные ресурсы реки Волги благодаря «Казаньоргсинтезу» и партнерам предприятия. Благотворительное мероприятие по искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов — часть большой экологической программы «Твои зеленые привычки». Выпуск состоялся в районе жилого массива Аракчино в Кировском районе Казани.

— Этот проект родился как результат плотной работы с компанией СИБУР. Между нашими организациями заключено четырехстороннее соглашение: с Министерством экологии, «Казаньоргсинтезом», Фондом содействия охране окружающей среды им. А.И. Щеповских и ООО «Биосфера-Фиш». В рамках этого соглашения мы реализуем различные проекты, связанные с сохранением биоразнообразия, с общей экологической повесткой. Один из проектов — возрождение сокола-балобана, а другое направление — зарыбление краснокнижной рыбой. В этом году мы выпускаем 43 тысячи мальков стерляди. Все это происходит на благотворительных началах. То есть существует процесс, когда идет возмещение ущерба, и есть благотворительность. Мы как раз занимаемся благотворительностью, — рассказал заместитель председателя регионального отделения РГО в РТ Андрей Агарков:

Выбор вида для зарыбления сделан неслучайно. Популяция осетровых в частности стерлядей за последнее десятилетие сократилась почти на 95%.

— Водохранилище — это же рукотворный объект, искусственный, когда здесь была река, стерлядь нерестилась в русловых участках, где было течение. Это вид, который любит течение. Как оно пропало, то и мест, пригодных для нереста стерляди, почти не осталось. Плюс еще добыча песчано-гравийной смеси со дна сыграла свою роль. Это субстрат, на котором стерлядь нерестилась. Он тоже постепенно исчез. Раньше еще был промышленный вылов стерляди. Благодаря всем этим факторам сейчас такая ситуация, что рыбам просто негде откладывать икру, поэтому численность ее резко упала. Только с помощью человека можно поддерживать численность популяции этого вида, — объясняет ситуацию заведующий кафедрой общей экологии Института экологии, биотехнологии и природопользования Казанского федерального университета Вадим Прохоров.

Молодь стерляди вырастили в местном рыбоводном комплексе. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Молодь стерляди вырастили в местном рыбоводном комплексе «Биосфера-Фиш». За два месяца стерлядь достигла веса более трех граммов, что считается оптимальным для адаптации в естественной среде. Перед отправкой вся партия прошла ветеринарное обследование и получила необходимые сертификаты. Транспортировка живой рыбы до места выпуска осуществлялась в специализированной машине.

— Наше предприятие специализируется на выращивании малька стерляди именно волжской популяции. Сегодняшний выпуск был специально заложен еще несколько месяцев назад по заказу компании СИБУР. Есть определенные нормативы для выпуска мальков в реку. Именно в этом возрасте, в этой весовке он уже максимально адаптирован для приживаемости в дикой среде. И климатические условия пока еще позволяют успешно пройти период привыкания, адаптации к зимовке, — рассказал руководитель отдела развития туризма завода «Биосфера-Фиш» Марат Галлямов.

Зарыбление Волги мальками стерляди стало не просто экологической акцией, а незабываемым праздником для детей и взрослых. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Экологическое воспитание на своем примере

Зарыбление Волги мальками стерляди стало не просто экологической акцией, а незабываемым праздником для детей и взрослых. Прикоснуться к живой природе, увидеть своими глазами, как совсем крохотные рыбки обретают свой дом, и даже самим запустить рыбок, смогли ученики школы №64 и лицея №188 «Бионика».

— Участие детей особенно важно. Стерлядь в первую очередь исчезает из-за подхода человека к природным объектам. Важно показать, насколько хрупка эта система и насколько важно ее сохранять. Мы объясняем детям, что такое эта рыбка и как правильно к ней относиться. Они непосредственно участвуют в самом выпуске. Мы понимаем, что, выпуская маленькое существо, человек в какой-то степени за него отвечает, и надеемся, что в дальнейшем никто из них не будет рыбачить там, где нельзя, и что они будут помнить этот день, — считает Андрей Агарков.

Сегодня детям представилась возможность не только выпустить рыбу, но и послушать познавательную лекцию о биоразнообразии Волги и ее уникальных обитателях, которую прочитал Вадим Прохоров. На память о событии детям подарили игрушки из полимеров в виде осетровой рыбы и брелоки из поликарбоната, гранулы которого производятся на «Казаньоргсинтезе».

— В первый раз увидел стерлядь так близко и очень рад, что ее выпустил! Эмоции просто зашкаливают! Это очень круто, что есть такие компании, которые устраивают подобные мероприятия, помогают нашей природе, — поделился впечатлениями ученик шестого класса школы №64 Ралиф Камалов.

На память о событии детям подарили игрушки из полимеров в виде осетровой рыбы и брелоки из поликарбоната. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В восторге от процесса осталась и Мария Иванова, ученица четвертого класса лицея «Бионика».

— Сегодня я узнала, что рыб становится мало и их нужно оберегать. Буду переживать за рыбок, которых мы сегодня выпустили. Было очень здорово, ощущения классные, — рассказала она.

Мария приехала на мероприятие с мамой.

— Очень здорово, что на такие мероприятия привлекают детей. Мне 42 года и я впервые увидела как запускают рыб. Дочери — девять, а она уже своими руками отпустила мальков в свободное плавание. Мы уже были на экскурсии на заводе «Биосфера-Фиш», дети видели, как этих рыбок выращивают, а сегодня приняли участие в процессе выпуска. И это здорово, — рассказала мама Марии Марина Фунтикова.

Александр Жалюк: «Мы всегда стараемся привлекать в наши экологические проекты подрастающее поколение». предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Экологическое воспитание детей для «Казаньоргсинтеза» является одной из приоритетных социальных задач.

— Вместе мы сохраняем биоразнообразие нашего региона. Компания заботится о природе: мы выпускаем рыбу в реки, сажаем деревья, возрождаем популяцию соколов-балобанов. Мы всегда стараемся привлекать в наши проекты и подрастающее поколение. Сегодня у нас настоящий праздник, и я считаю, что он удался, — говорит руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк.

Согласны с ним и партнеры предприятия.

— Такие экологические акции служат показателем ответственности людей перед окружающей нас природой, проявлением большой любви к Волге. Современная река — часть объединенных водоемов, которые разъединены плотинами и электростанциями. С одной стороны человек получает пользу от работы электростанций, а с другой — несет ответственность за свои действия. Сегодня взрослые и дети сделали большое и важное дело, — отметил председатель Регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.