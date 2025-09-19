Рынок электрокаров в России теряет заряд

За восемь месяцев 2025 года в стране продали практически вдвое меньше «чистых» электромобилей, чем годом ранее

Фото: Реальное время

Массовые продажи одного из самых ожидаемых российских электромобилей — «Атома» — будут стартовать на фоне серьезного спада на отечественном рынке электрокаров. Его рост в стране затормозился, автокредиты остаются по-прежнему дорогими из-за высокой ключевой ставки, а на горизонте маячит очередное повышение утилизационного сбора и, соответственно, цен на авто. Что сегодня происходит в индустрии и что мешает ей расти — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Российский рынок электрокаров переживает не лучшие времена

Продажи «чистых» электромобилей (BEV) в России сокращаются — по сравнению с июлем они упали в августе на 14% — c 1 268 до 1 092 соответственно. В целом за восемь месяцев 2025 года продажи BEV сократились на 48% — с 13 065 до 6 812, комментирует генеральный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

Параллельно продажи новых гибридов (PHEV) в августе выросли на 31% к августу прошлого года — до 5 348. За восемь месяцев 2025 года было продано 27 223 гибрида (против 35 860 годом ранее). «По метрикам видно сжатие доли BEV внутри «электрифицированных» продаж за счет роста гибридов», — отмечает Акимова.

Лидером марочного рейтинга по продажам новых электромобилей в августе остался китайский Zeekr — 270 экземпляров. За ним следуют отечественный бренд Evolute (147 реализованных электрокаров), китайский Avatr (117 авто), отечественный «Амберавто» (90 авто). Пятую позицию поделили между собой китайский BYD и российский «Москвич» (по 88 авто).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-5 брендов электромобилей в августе 2025 года



Бренд Количество проданных авто, штук Динамика 1 Zeekr 270 55% 2 Evolute 147 +37% 3 AVATR 117 +166% 4 «Амберавто» 90 +373% 5 BYD 88 +193% 5 «Москвич» 88 33%

Данные «Автомаркетолога»

Топ-5 моделей электромобилей в августе 2025 года

Модель Количество проданных авто, штук Динамика 1 Zeekr 001 131 69% 2 Avatr C11 107 +409% 3 Evolute i-Pro 92 +667% 4 «Амберавто» A5 90 +373% 5 «Москвич 3E» 88 -33%

Данные «Автомаркетолога»

В десятке также Zeekr 7X —64; Evolute i-Joy — 47; Zeekr 009 — 35; Zeekr X — 30; BYD Leopard 3 — 25.

Почти 140 тысяч электрокаров и гибридов зарегистрировано в России на 1 июля, по данным Автостата. Из них 52,9% — чистые электромобили, 47,1% — подключаемые гибриды. Год назад электрокары чуть сильнее доминировали над гибридами — на 1 июля 2024 года их доля составляла 56,2%.

В топ-5 марок электромобилей на российском рынке вошли LiXiang (23,7%), Nissan (12,6%), Voyah (11,5%), Zeekr (9,1%) и Tesla (5,1%).

Сегодня рынок подключаемых авто в России, как и весь автомобильный сектор, переживает спад. Как и годом ранее, электрокары составляют 0,9% от всех продаж легковых транспортных средств. Для сравнения, в Норвегии электрокары и гибриды занимают в продажах новых авто 92%, в ЕС — 21% (средняя доля), в США — 10%, в Индии — 2%.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Что происходит с рынком в мире?

Мировой рынок электрокаров демонстрирует рост. В Китае за первые восемь месяцев 2025 года было продано 7,6 млн электромобилей (рост на 25%), в Европе — 2,6 млн (рост на 31%), в Северной Америке — 1,3 млн (рост на 6%).

Максимальная доля электромобилей в продажах — у Китая, более 50%. Эксперты отмечают быстрый рост «электрических» рынков Германии, Великобритании и Италии и сдержанный — во Франции и США.

Основные драйверы роста продаж в мире — падение цен на батареи, расширение инфраструктуры зарядки и программы локализации производства, ужесточение стандартов выбросов.

По итогам 2024 года в одном только Китае было почти в два раза больше публичных зарядных станций, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. По результатам 2025 года отрыв будет еще больше: только на конец июня этого года в Поднебесной уже есть 4,096 млн общедоступных зарядок.

В 2025-м мировой рынок подключаемых авто (BEV+PHEV) ожидается на уровне около 22 млн штук (+ около 25% к 2024-му), это свыше четверти всех продаж легковых авто, оценивает Татьяна Акимова.



— Китай даст около двух третей мирового объема. По итогам первого полугодия лидером по суммарным подключаемым автомобилям стал BYD — 1,90 млн поставок (+33% г/г, доля ~20%). В сегменте чистых электромобилей именно в 2025 году ожидается «перехват» лидерства BYD у Tesla. Ряд аналитиков прогнозируют №1 для BYD по «чистым» электромобилям по итогам года (факт будет зависеть от второго полугодия), — комментирует Татьяна Акимова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ближайшие годы глобальный рынок электромомбилей и гибридов ждет рост — к 2030-му продажи пассажирских EV могут достигнуть около 39 млн авто в год, а их доля вырасти до 40% в сценариях с текущей политикой, прогнозирует «Автомаркетолог».

Что происходит в России?

В РФ также продолжают развивать инфраструктуру ЭЗС — в ближайшие три года власти обещают дополнительно установить 1 900 быстрых зарядных станций. На это правительство выделило 5,7 млрд рублей. Деньги пойдут на субсидирование закупок зарядного оборудования мощностью не менее 149 кВт и его присоединения к электросетям. Согласно планам правительства, к 2030 году на российских дорогах должно работать 28 тысяч ЭЗС постоянного тока мощностью не менее 149 кВт.

Разработчики российского электрокара «Атом» готовятся к началу его продаж. В 2026 году марка рассчитывает появиться более чем в 10 крупных городах страны: среди них, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, названы Казань, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург и Набережные Челны. Обещано более четырех десятков сервисных центров, срок гарантии в зависимости от конкретных узлов может достигать восьми лет или 160 тысяч километров.

Спрос на отечественный электромобиль «Атом» продолжает расти. По информации директора по продажам «Атома» Максима Бардина, количество предзаказов на электрокар превысило 105 тысяч.

Более 5 тысяч автомобилей уже ожидают отгрузки. Ориентировочная стоимость электромобиля, без учета возможных государственных субсидий, составит от 3 до 4 млн рублей. Окончательная цена пока не объявлена.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В пресс-службе АО «Кама», которое занимается разработкой электромобиля «Атом», предпочли воздержатся от комментариев по ситуации на российском рынке электрокаров.

Развитие рынка электромобилей в России, по мнению Татьяны Акимовой, тормозит нехватка равномерной сети быстрых зарядных станций и ее экономика, разрыв в цене владения, по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания при высоких ставках финансирования, нестабильность поставок и цен, а также ограниченная ликвидность на вторичном рынке и слабая сервисная инфраструктура.

Что происходит в Татарстане?

По данным «Автомаркетолога», в Татарстане на первичном рынке в январе — августе 2025 года было продано 133 чистых электромобиля, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее (было 306 за восемь месяцев 2024 года).

По запросу «Реального времени» эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос и динамику цен на электромобили в Татарстане летом 2025 года.

Среди новых электромобилей зафиксировано снижение средней цены на 37,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3 729 000 рублей. В июне — августе 2025 года лидерами по спросу среди новых электромобилей на платформе стали бренды Evolute, Hongqi и Ora.

Среди моделей выделились Evolute i-PRO, Hongqi E-HS9 и Ora 03 GT. По сравнению с прошлым годом больше всего увеличился спрос на марку Hongqi (в 4,6 раза) и на столько же — на модель E-HS9.

Количество электромобилей на вторичном рынке практически не изменилось, однако спрос на них летом вырос на 56,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В свою очередь средняя цена снизилась на 25,6% за год — до 3 160 000 рублей. В топ марок по спросу среди электрокаров с пробегом вошли Volkswagen, Nissan, Zeekr и BYD.

Самыми востребованными моделями оказались Volkswagen ID.4, Zeekr X, Nissan Leaf и Zeekr 001. В сравнении с летом 2024 года наиболее заметно вырос спрос на электрокары с пробегом от Audi (в 7,5 раза), Hongqi (в 6,6 раза), HiPhi (в 5,8 раза), Volkswagen (в 2,5 раза) и Honda (в 2,5 раза). В топ моделей по росту популярности вошли Audi e-tron (в 7,5 раза), Hongqi E-HS9 (в 6,6 раза), Honda e:NP1 (в 3,1 раза), Volkswagen ID.4 (+96,1%) и Zeekr X (+60,6%).





«Последний гвоздь в крышку гроба электромобилистов»

Ситуация на российском рынке непростая, машин продается очень мало, но тем не менее мы продолжаем ставить зарядки, — поделился с «Реальным временем» представитель АНО по развитию инфраструктуры для электромобилей «Рестарт», организатор фестиваля «Электромобильность» Рустем Галимзянов.

— Основная тема, которую сейчас обсуждают абсолютно все, — это новый утильсбор, — пояснил он. — Объединение автопроизводителей России обратилось в Минпромторг РФ с предложением о пересмотре утилизационного сбора, который сейчас платят частники и который в среднем составляет 3—5 тысяч рублей, и предложило ввести новую шкалу расчета с учетом лошадиных сил. Это приведет к тому, что вырастут цены буквально у всех, и резко сократится ассортимент моделей и конкурентная среда. Такие действия забивают окончательные гвозди в крышку гроба электромобилистов.



Новый утилизационный сбор в первую очередь ударит по сегменту подержанных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет, завозимых из Кореи, Германии и Америки. В случае дизельного BMW X5 цена может вырасти на 3 млн рублей, привел пример директор компании «Автокитай» Виталий Евдокимов. «Электрички и последовательные гибриды стоили в России слишком дешево и не имели той ценности, которую должны были иметь, — убежден он. — По нашему мнению, LiXiang, Zeekr и Xiaomi будут покупать, даже когда они станут дороже, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее».



26 сентября в Москве пройдет форум «Электродвижение», на котором планируется обсудить будущее электромобильности в России. На повестке — планы автопроизводителей, развитие зарядной инфрастуктуры, участие банков, лизинговых и страховых компаний в развитии рынка, рассказал он. По итогам этого форума, возможно, появится лучшее видение ситуации, выражает надежду Рустем Галимзянов.

Пока же ситуация выглядит «очень плохо». «Даже слов нет это комментировать», — призналась председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева.