Нейросеть против человека: работодатели Татарстана все чаще требуют от соискателей навыков работы с ИИ

Количество вакансий с ИИ-навыками выросло на 76%

Татарстанские работодатели все чаще обращают внимание на навыки соискателей работать с ИИ — только за 8 месяцев этого года компании опубликовали 650 таких вакансий. В то же время увеличивается и число соответствующих резюме. Рост год к году составил 76%. Как сообщают эксперты «Реального времени», чаще всего умение работать с нейросетями требуется в сфере ИТ, маркетинге и SMM. Тем не менее спикеры уверены — полностью заменять людей на рынке труда не получится, подробнее — в материале.

В Татарстане растет количество соискателей с навыками ИИ

За последние 8 месяцев татарстанские работодатели опубликовали 650 вакансий с требованием или пожеланием владения навыком по работе с искусственным интеллектом. Об этом «Реальному времени» сообщили сервисе «hh.ru Поволжье».

Сами соискатели республики за аналогичный период указали в 2,6 тыс. резюме навык или опыт использования нейросетей и ИИ. Рост год к году составил 76%.

— Чаще всего, умение пользоваться ИИ встречается в вакансиях для дизайнеров и художников (12% предложений), SMM-менеджеров и контент-менеджеров (9%), секретарей и помощников руководителей (8%), менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов (8%), — рассказала директор «hh.ru Поволжье» Альбина Султанова.

Среди соискателей чаще всего ИИ-навыки встречаются у программистов и разработчиков (13%), дизайнеров и художников (12%), руководителей проектов (10%).

Напомним, также в российской IT-сфере набирает популярность новый метод программирования — Vibe Coding. С начала 2025 года работодатели более 100 раз упомянули этот метод в вакансиях, а за год число упоминаний выросло на 27%.

Vibe Coding позволяет ИИ писать код по заданию разработчика, освобождая программистов от рутины. При этом специалисты должны контролировать качество кода, а умение работать с ИИ становится ключевым навыком для успешной карьеры в IT.

Новая конкурентная среда

Как изданию рассказал СЕО GO Digital Азамат Сиражитдинов, компания также обращает внимание на навыки ИИ. Более того, некоторые должности уже сейчас легко замещаются нейросетями.

— Например, редактура текста сейчас полностью делается при помощи искусственного интеллекта. Раньше для этого мы обращались к специалистам, а сейчас справляемся сами, — рассказал он.

Как изданию рассказал СЕО GO Digital Азамат Сиражитдинов, компания также обращает внимание на навыки ИИ.

Чаще всего требования по навыкам работы с ИИ предъявляются маркетологам, продолжил Сиражитдинов. В вакансиях программистов это умение указывается как пожелание, однако сами специалисты достаточно часто используют нейросети как преимущественный навык.

— К сожалению, пока еще есть соискатели, которые не освоились на новом рынке. Но нужно понимать, что это конкурентная среда. Если ты не прокачиваешь свои навыки и не адаптируешься к новым условиям, то потихоньку обесцениваешься на рынке труда и попросту отстаешь от других, — отметил эксперт.

Однако собеседник издания уверен, что полностью нейросети заменить живых сотрудников не смогут:

— Появятся, конечно, некоторые должности, которые будут стопроцентно заменены, но это не будет массово. Скорее, возрастет объем работы с ИИ, но он будет выступать как помощник человека — не более.

Владение ИИ — пожелание, а не требование

В целом на рынке труда Татарстана владение искусственным интеллектом пока является преимуществом соискателя, а не требованием со стороны работодателя. Такими наблюдениями с «Реальным временем» поделилась руководитель рекрутинговой компании «Ювика» Айгуль Чивикова.

— Даже если говорить про сферу по подбору персонала, искусственный интеллект действительно оказывает нам большую услугу, потому что процессы требуют автоматизации. Но для этого необходимо им правильно пользоваться, — рассказала она.

В целом на рынке труда Татарстана владение искусственным интеллектом пока является преимуществом соискателя, а не требованием со стороны работодателя.

Чаще всего запрос на навык использования ИИ фиксируется в сферах, где требуются аналитические способности. Это, например, HR, маркетинг, бизнес-аналитика, продажи. Однако чаще всего владение нейросетями пригождается программистам.

— В целом я не считаю, что ИИ вытеснит людей. В идеале все должны смотреть на нейросети не как на замену, а как на поддержку человека, как на оптимизацию процессов, которые происходят под человеческим руководством, — подытожила она.