Работодатели стали чаще искать айтишников, пишущих код с помощью ИИ

В российской IT-сфере набирает популярность новый метод программирования — Vibe Coding

Фото: Артем Дергунов

В российской IT-сфере набирает популярность новый метод программирования — Vibe Coding. С начала 2025 года работодатели более 100 раз упомянули этот метод в вакансиях, а за год число упоминаний выросло на 27%. Такими данными поделились исследователи сайта hh.ru.

Vibe Coding позволяет ИИ писать код по заданию разработчика, освобождая программистов от рутины. При этом специалисты должны контролировать качество кода, а умение работать с ИИ становится ключевым навыком для успешной карьеры в IT.



Активность IT-специалистов на рынке труда также растет: с начала года она увеличилась на 24%. Ежемесячно свои резюме обновляют более 724 тысяч IT-специалистов.

Большинство вакансий для Vibe Coding-разработчиков размещается в Москве и Санкт-Петербурге, при этом 90% из них предлагают удаленный формат работы. Средняя зарплата в этой сфере достигла 140 тысяч рублей. Эксперты прогнозируют, что в будущем ценность базовых навыков написания кода будет снижаться, а приоритетом станут комплексные компетенции и умение эффективно использовать современные технологии.

Наталья Жирнова