Новости технологий

03:35 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

«Скорее уйдем с рынка»: Дуров подтвердил позицию Telegram по защите переписок

18:15, 05.02.2026

Мессенджер предоставляет правоохранителям лишь IP‑адреса и номера телефонов предполагаемых преступников

«Скорее уйдем с рынка»: Дуров подтвердил позицию Telegram по защите переписок
Фото: Dima Solomin на Unsplash

Сооснователь Telegram Павел Дуров вновь подтвердил позицию мессенджера в отношении конфиденциальности данных. В X он заявил, что за всю историю существования Telegram не передал третьим лицам ни байта информации о переписках пользователей.

— Telegram не раскрыл ни единого байта данных о сообщениях третьих лиц за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем когда‑либо начнем это делать, — написал Дуров.

В апреле 2025 года он разъяснил, что Telegram предоставляет правоохранительным органам лишь IP‑адреса и номера телефонов предполагаемых преступников — но только при наличии судебного ордера. Такая практика, по словам Дурова, соответствует европейскому закону о цифровых услугах.

— Telegram скорее уйдет с рынка, чем с помощью бэкдоров подорвет шифрование и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых конкурентов, мы не обмениваем приватность на долю рынка, — отмечал он.

скриншот из видео «Полное интервью Павла Дурова Такеру Карлсону на русском языке!» с канала «Такер Карлсон»

Между тем с августа 2025 года в России действуют ограничения в отношении Telegram. Роскомнадзор ограничил возможность голосовых и видеозвонков в мессенджере, объяснив это необходимостью борьбы с мошенничеством и киберпреступностью. В декабре 2025 года пользователи столкнулись с замедлением загрузки медиафайлов.

В январе 2026 года заместитель председателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин высказал предположение о возможной полной блокировке мессенджера к сентябрю 2026 года — накануне выборов. Однако позднее он уточнил, что это его личное мнение, а не официальная информация или инсайдерские данные.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также