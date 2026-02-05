«Скорее уйдем с рынка»: Дуров подтвердил позицию Telegram по защите переписок

Мессенджер предоставляет правоохранителям лишь IP‑адреса и номера телефонов предполагаемых преступников

Сооснователь Telegram Павел Дуров вновь подтвердил позицию мессенджера в отношении конфиденциальности данных. В X он заявил, что за всю историю существования Telegram не передал третьим лицам ни байта информации о переписках пользователей.

— Telegram не раскрыл ни единого байта данных о сообщениях третьих лиц за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем когда‑либо начнем это делать, — написал Дуров.

В апреле 2025 года он разъяснил, что Telegram предоставляет правоохранительным органам лишь IP‑адреса и номера телефонов предполагаемых преступников — но только при наличии судебного ордера. Такая практика, по словам Дурова, соответствует европейскому закону о цифровых услугах.

— Telegram скорее уйдет с рынка, чем с помощью бэкдоров подорвет шифрование и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых конкурентов, мы не обмениваем приватность на долю рынка, — отмечал он.

Между тем с августа 2025 года в России действуют ограничения в отношении Telegram. Роскомнадзор ограничил возможность голосовых и видеозвонков в мессенджере, объяснив это необходимостью борьбы с мошенничеством и киберпреступностью. В декабре 2025 года пользователи столкнулись с замедлением загрузки медиафайлов.

В январе 2026 года заместитель председателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин высказал предположение о возможной полной блокировке мессенджера к сентябрю 2026 года — накануне выборов. Однако позднее он уточнил, что это его личное мнение, а не официальная информация или инсайдерские данные.

