Еврокомиссия обвинила TikTok в манипулятивном дизайне

В ходе расследования установили, что бесконечная прокрутка, автовоспроизведение и персонализированные рекомендации способствуют компульсивному поведению

Европейская комиссия пришла к предварительным выводам о нарушении TikTok Закона о цифровых услугах (DSA). По мнению регулятора, дизайн популярной социальной сети формирует зависимость у пользователей, особенно среди детей и подростков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен подчеркнула важность защиты граждан в интернете. По ее словам, пагубное влияние социальных сетей на развивающийся мозг несовершеннолетних требует строгого соблюдения европейского законодательства. Напомним, что Дания может стать первой в Европе страной с запретом соцсетей для подростков.

В ходе расследования комиссия установила, что такие функции TikTok, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированные рекомендации, способствуют формированию компульсивного поведения. При этом платформа не провела должной оценки рисков для физического и психического здоровья пользователей.



Комиссия требует от TikTok внести существенные изменения в базовый дизайн сервиса. Среди предложенных мер — постепенное отключение функций, вызывающих зависимость, внедрение эффективных перерывов в использовании экрана (особенно в ночное время) и корректировка системы рекомендаций.



Наталья Жирнова