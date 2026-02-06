Новости технологий

03:18 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Еврокомиссия обвинила TikTok в манипулятивном дизайне

21:46, 06.02.2026

В ходе расследования установили, что бесконечная прокрутка, автовоспроизведение и персонализированные рекомендации способствуют компульсивному поведению

Еврокомиссия обвинила TikTok в манипулятивном дизайне
Фото: Solen Feyissa на Unsplash

Европейская комиссия пришла к предварительным выводам о нарушении TikTok Закона о цифровых услугах (DSA). По мнению регулятора, дизайн популярной социальной сети формирует зависимость у пользователей, особенно среди детей и подростков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен подчеркнула важность защиты граждан в интернете. По ее словам, пагубное влияние социальных сетей на развивающийся мозг несовершеннолетних требует строгого соблюдения европейского законодательства. Напомним, что Дания может стать первой в Европе страной с запретом соцсетей для подростков.

Nik на Unsplash

В ходе расследования комиссия установила, что такие функции TikTok, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированные рекомендации, способствуют формированию компульсивного поведения. При этом платформа не провела должной оценки рисков для физического и психического здоровья пользователей.

Комиссия требует от TikTok внести существенные изменения в базовый дизайн сервиса. Среди предложенных мер — постепенное отключение функций, вызывающих зависимость, внедрение эффективных перерывов в использовании экрана (особенно в ночное время) и корректировка системы рекомендаций.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также