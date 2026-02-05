Общая выручка онлайн-школ составила 158 млрд рублей

Лидером по доходам стало направление «Профессии» с показателем 30,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Онлайн-школы по итогам 2025 года заработали 158 млрд рублей. Такие данные представила компания GetCourse.

Наибольшую выручку показало направление «Профессии» — 30,1 млрд рублей. К этой категории относятся курсы по дизайну, программированию, маркетингу, SMM, бьюти-сфере и повышению квалификации. В сегменте работают почти 3 тыс. онлайн-школ.

Второе место заняло направление «Здоровье и фитнес» с выручкой 25 млрд рублей. В него входят курсы по медицине, нутрициологии, спорту и программы для врачей. Количество школ в категории составляет 1,7 тыс.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Третью и четвертую позиции заняли «Психология и отношения» (19,4 млрд рублей) и «Бизнес и предпринимательство» (19,3 млрд рублей).

Далее следуют «Финансы и инвестиции» с выручкой 13 млрд рублей, «Хобби» — 10 млрд рублей и «Обучение и воспитание детей» — 8,6 млрд рублей.

Отдельно в компании отметили рост курсов по нейросетям: их выручка увеличилась почти в два раза — с 955 млн рублей до 1,7 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что россияне стали реже считать себя знатоками искусственного интеллекта.

Ариана Ранцева